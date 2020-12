Försök till bilkapning

Publicerad torsdag, 17 december 2020, 21:17 av Björn Smitterberg

En bilägare blev hotad i Vara i kväll – men kapningen misslyckades p grund av smart bilägare

Det var i Vara, på Storgatan, som en man ryckte upp bildörren till förarplatsen på en bil. Den som ryckte upp dörren ville att föraren skulle stiga ur, och hotade skjuta bilens förare.

Bilens förare – ägaren – gick ur bilen och lät den hotfulle gå in i bilen. Men saken var den att ägaren tog med sig bilnyckeln. Och med hjälp av den kunde han låsa in den hotfulle mannen i bilen. Via en restaurang intill kunde poliser larmas. När poliserna kom hade förövaren lyckats krossa en ruta på bilen och ta sig ut för att sedan fly.

Händelsen utspelade sig mellan halvåtta och åtta i kväll och polisen försöker finna den man som misstänks för försök till stöld av bilen, hot och skadegörelse. Mannen hotade skjuta ägaren – men det var inget vapen synligt.