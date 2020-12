Hemkörningen i Lidköping har startat – första leveranserna klara

Publicerad söndag, 13 december 2020, 18:09 av Redaktionen

– Det är ett väldigt roligt uppdrag, att få vara mellanhanden mellan butikerna och kunderna, alla är så positiva när vi kommer, säger Morgan Särevik på Taxibud i Lidköping, som körde de första leveranserna.

Utkörningen är en del av en satsning för att få stadens handlare att nå ut med sina varor och erbjudanden i julhandeln och sker via en gemensam digital webbshop, där kunderna nu under december månad även erbjuds kostnadsfri hemleverans av varorna. Initiativet kommer från Lidköpings kommun och är en direkt insats för att hålla nere smittspridningen och samtidigt gynna den lokala näringen under julhandeln i den tuffa situation vi befinner oss i.

– Det är en möjlighet för alla de små handlarna i Lidköping att sälja sina varor med samma förutsättningar som de större webbsajterna och dessutom en fantastisk möjlighet för alla Lidköpingsbor att på ett säkert sätt handla lokalt och dessutom få julklapparna hemkörda till dörren, helt utan kostnad, säger Maja Wellner på Destination Läckö-Kinnekulle som samordnar hemkörningsinsatsen.

– Det är en sammanslutning av det lokala näringslivet, ett 20-tal butiker och restauranger som nu finns tillgängliga med sina varor och produkter onlinebokningsbara, allt från blommor, inredning och mat till leksaker och sportartiklar och utbudet växer dag för dag. Man kan välja om man vill hämta sina beställda varor på plats i butiken, få dem lämnade utanför butiksdörren eller hemkörda till vilken adress som helst i Lidköpings kommun, helt utan kostnad.

Hur fungerar det?

1. Kunden handlar online hos Lidköpings lokala butiker när som helst via Towni.se och betalar med kort eller mobil-betalning precis som hos vilken webbshop som helst.

2. Man väljer tid för kostnadsfri hemleverans till valfri adress inom Lidköpings kommun

3. Varorna tas emot hemma eller på den adress man valt att leverera till utan att någon har behövt köa och samtidigt har man hjälpt till att minska smittspridningen och stöttat den lokala handel så att den förhoppningsvis finns kvar att besöka i framtiden.

Pressmeddelande