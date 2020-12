Privatannonserna – annonsera gratis

våningssäng, soffgrupp, taksteg, vattenkokare, dator

Publicerad torsdag, 10 december 2020, 09:25 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

8 december

Säljes

Våningssäng

”Ikea Svärta” utan madrasser. Pris: 600:-

Tel 070-7211676

Skänkes

Soffgrupp

3:a och 2:a i beige skinn, pga flytt. Felfri. Finns utanför Vara.

076-0928199

7 december

Säljes

Taksteg

Begagnade taksteg/bärläktssteg, fabr. Benders, svarta, passar till Benders 2-kupiga tegelpannor. 45 kronor/styck

Tel. 070-7382207

6 december

Säljes

Vattenkokare

Nordica, röd. Cirka 5 år. 150 kr. Finns i Lidköping.

Tel 070 3918492

5 december

Säljes

Bärbar dator Laptop

Acer Travel/Mate P253-M 15,6 HD LED LCD 4 GB Memory 750 GB HDD (stor hårddisk) DVD-Super Nytt batteri. Pris 1300 kr eller bud

Tel. 0730-986476

4 december

Önskas hyra

Båt-garage

Jag vill hyra ett garage till min båt. Jag behöver ett garage med minimimått: längd 6,20m., bredd 2,0m., höjd 2,15m. eller större. Stängt garage. Finns när som helst på dagen, natten och säsongen. Jag fiskar ofta tidigt på morgonen. Garageplats: Lidkoping eller runt och Kållandsö.

076 9354380 e-mail: jarecki.mma(a)gmail.com

3 december

Önskas Köpa

Litet hus

eller Kolonistuga i Filsbäck

Tel.070/4099046

2 december

Köpes

Hyvelbänk

Robust hyvelbänk i bra skick. Även snickerimaskiner är av intresse.

Ring eller sms. Tel 0706772434

Säljes

Skrivbord

Vit skrivbord med rundade långsidor, mått: H75xB120xD60 säljes för 300kr

Säljes

Vinterhjul

4 vinterhjul 18″ suttit på MB E-klass 2017. Med tryckgivare . Säljes 6000:-.

Tel 0705 923399

Säljes

Sängram med madrass

Sängram i metall 200×120 med madrass, säljes för 500k



Säljes

Byrå

Vit byrå med svarta insatser, går även att ändra insatserna, mått: H149xB79xD39 säljes för 400kr

1 december

Säljes

Glas Boda Nova

6 mycket stilrena glas på silvrig fot 30 ml Helt felfria. 300:-

0708 326789

30 november

Säljes

Dubbdäck

Fyra dubbdäck utan fälg. 185/65R15 Mönsterdjup 6 m.m. 1500 kr.

0730 375051

29 november

Säljes

Vinterhjul





V70 vinterhjul 4st 195/65-15 dubb 6,5mm o 7mm alu-fälgar 2000 kr

28 november

Säljes

Dataspel

Komplett Wii med 6 spel inkluderat. Spel som medföljer:

Cocoto magic circus

Mario kart Wii

Cars 2

Lego Batman the video game

Super Mario galaxy

Batman the brave and the bold

Pris vid snabb affär:- 1300kr

Telefon 0761636999

27 november

Säljes

Spikutdragare



Spikurdragare 400 kr.

0705 696618

25 november

Säljes

Soffgrupp med matta

1 3sits, 1 2sits +matta. 500 kr

Säljes

Slanghållare

Rostfri slanghållare. Mått: B 300 H 200 Dj 115 mm. Bra skick. Nypris idag: 674 kr Mitt pris: 240 kr.

tel 0730-986476

24 november

Säljes

Adventsstjärna

40 kr.

23 november

Säljes

Elmotor

1 st el-motor Siemens M112, 230/440V , 50 Hz, 2,5/1,85A 950/1450 r/m, axeltapp 28 mm Endast 200:-, finns i Råda ,

tel.0705212265

Säljes

Vinterdäck

Dubbfria vinterdäck, Hankook. Bra mönsterdjup. Passar Peugeot 3008. Pris 1200:-

Säljes

Toastol

Säljes pga renovering. Spolknappen hakar upp sig vid enstaka tillfällen. Skänkes.

Säljes

Glas

Design: Eva Ullberg, Lidköping. Mycket vackra glas på fot 4 stycken, helt felfria. Höjd mellan 20–21,3 cm p g a handblåsta. Pris: 500-

22 november

Säljes

Dubbdäck

Har suttit på Mercedes A klass 2017 endast gått en säsong, skick som nya ,

Aluminiumfälg, 205/55 R16

Telefon: 0761 636999

21 november

Säljes

Dubbdäck





på fälg. Mönsterdjup 8 och 6. 185/65 R 15. Har suttit på en Hyundai i30. 4 st Jättefina däck. Måste flytta dem. 500kr.

20 november

Säljes

Utegranar

3 – 6 met. Pris: 200 kr Välj din gran i planteringen och såga själv. (Såg finns) Finns i Truve Lidköping

Tel. 070 3773056

Säljes

Hängsmycke

18 K guld, små diamanter, en ametist. Fint skick. Pris 1.400:- (Nypris 1.765) Finns i Lidköping

070 6704952

19 november

Skänkes

Lådor

Tre lådor med teleskopbeslag till 60 cm skåp, gratis om du hämtar dom.

18 november

Säljes

Lego

Lego City 7498 ”Polisstation” Några bitar är ersatta med andra. 2000 kr (nypris: 2999:-)

Telefon: 0734346017 Mail: andreas(a)jonssonhem.se

17 november

Säljes

Mobiltelefon

Riktigt fin mobiltelefon Huawei p9 lite mini. Olåst, inga sprickor och bra batterikapacitet. 800 kr

Säljes

Vinterdäck

2 st. nästan nya Michelin, 2 st. 4-5 mm Nokian 195/65/15 på alufälg. Passar bla. SAAB och Opel. Pris 900 kr. Finns i Lidköping.

Tel: 070-6307600

15 november

Säljes

Tavla

Oljemålning på duk; Höstmotiv. Ramad. 700:- Finns i Lidköping

070 391 8492

Skänkes

Matbord

180 x 100 massiv furu Pris: Bortskänkes. Finns att hämta i Källby

14 november

Säljes

Vinterdäck



Dubbfria 195-65-15 på fälg. Michelin Alpin 5 Endast körda ca 200 mil 1200kr

13 november

Säljes

Lasthållare/Tackräcke

till Volvo V60 (ej senaste) Wingbar (Volvo original). Bra skick med lås med nycklar. Pris 1000 kr.

0703208716

Säljes

Glögg-gryta

Med tio muggar. Tomtemotiv. Finns i Lidköping. 140:-

070 6704952.

12 november

Säljes

Förvaring

Konstskinn. Fint skick, knappt använd. 125:-, hämtas i Lidköping.

11 november

Säljes

Benställning

med hjul och korg till UPO mangel, eller valfritt. 150:-

0731002560