Gamla bilden – en återupptagen favorit!

Publicerad torsdag, 10 december 2020, 15:30 av Redaktionen

Nu i dessa pandemiska tider kanske många tittar igenom sina lite äldre bilder.

Skicka in några till Lidköpingsnytt.

Det är bra om du kan berätta lite om bilderna, annars låter vi läsarna komplettera.

Bilderna kan vara från 1900-talet eller 2000 talet och vi kallar dem ”Gamla bilder” Svartvita eller färg – spelar ingen roll. Skanna och skicka till desk@lidkopingsnytt.nu. Just nu har vi av tidsskäl svårt ta emot fler än enstaka diabilder.

Skickar du per post är adressen Lidköpingsnytt, Rörstrand C, 53130 Lidköping. Vill du komma personligen – ring först för redaktören är inte på red så ofta under dessa smittosamma tider. ring 0510-21290 (kopplas till red var han än är).

Bilden ovan har Olle Norrman skickat in och är tidigare publicerad. Bilden föreställer ”långnos” som körde gods mellan Lidköping och Stockholm.

Tänk på att nästan alla bilder är en kulturskatt.