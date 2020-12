I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad måndag, 07 december 2020, 06:25 av Redaktionen

Lidköpings församling

Måndag 7 december

S:t Nicolai: 11-13,30 Öppen kyrka

Mariakyrkan: 14 Promenad

Tisdag 8 november

S:t Nicolai: 11-13,30 Öppen kyrka 14 Promenad

Onsdag 9 december

S:t Nicolai: 11-13,30 Öppen kyrka

S:t Sigfrid: 14 promenad

Mariakyrkan: 15 promenad

Torsdag 10 december

S:t Nicolai: 11-13,30 Öppen kyrka

Fredag 11 december

S:t Sigfrid: 13 promenad

Lördag 12 december

S:t Nicolai: 11-13,30 Öppen kyrka

Söndag 13 december

S:t Nicolai: 11-13,30 Ljuständning, bön m m.

Råda kyrka .

Välkommen till öppna kyrkor i adventstid! Uppgifterna är alltid uppdaterade på hemsidan – klicka på blåmarkering ovan bild.

Alla pastoratets kyrkor är öppna må-fre ca 9-16 för enskild andakt, bön och ljuständning.

Kyrkor med utökade öppettider är:

Råda kyrka må och to 9-19 samt ti, on och fre 9-17.

Örslösa kyrka må, ons och fre 9-16 samt ti och to 9-18.

Öppna kyrkor som tidvis är bemannade har andakter följande tider:

Järpås kyrka må-fre 10 och 15

Mellby kyrka on 10

Råda kyrka må och to 9, 12 och 18 samt ti, ons och fre 9, 12 och 16.

Örslösa kyrka må, on och fre 10 samt ti och to 10 och 16.

Tuns kyrka må-fre 10.

I dessa kyrkor finns olika aktiviteter såsom tipspromenader, fika, vandringar, utställningar och pyssel för barnen. Max 8 besökare i kyrkan gäller alltid.

Förinspelad andakt kommer att läggas ut på hemsidan varje söndag fram till Trettondag jul.

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

Måndag-Fredag kl 10-15 är dessa kyrkor öppna för enskild andakt och bön:

Sävare, Saleby, Majåker, Hasslösa och Norra Härene kyrkor.

Under vissa tider är kyrkan bemannad av kantor, präst eller diakon.

På Söndagar möts vi digitalt för gudstjänst. Här på hemsidan och i på facebook.

Välkommen in i kyrkan! Tänk på att hålla avstånd. Handsprit finns.

Sunnersbergs församling

Här hittar du varje vecka också en andaktsfilm med söndagens tema.



Skalunda

Tisdag 8 december

Kyrkans gård Lockörn: 19,30 Öppen kyrka och personal finns.

Söndag 13 december

Kyrkans gård Lockörn: 10 Öppen kyrka med personal.

Sunnersbergs kyrka: 18 Öppen kyrka med personal.

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20

Vi följer FHM rekommendationer.

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

–

