Tipspromenad för klimatet i morgon

Publicerad fredag, 04 december 2020, 07:48 av - Inskickat material

Imorgon lördag är det dags för ännu en tipspromenad på stan.

Tipsfrågorna sitter uppe från kl. 10 och tas ner efter kl. 13.

Tipslappar kan antingen hämtas i Folkets Hus kassa mellan kl. 10 och 12 eller skriv till info@folketshus-lidkoping.se så skickar vi som pdf på mail. Ditt svar kan du antingen lämna in i foajén på folkan eller ta en bild på dina svar och maila till samma adress som ovan. Avgiften på 20 kr (eller för all del mer) är frivillig och går till Fridays for Future Lidköping. Swisha till 123 225 90 00 och uppge ”TIPS FÖR KLIMATET”. Bingobrickor finns på plats för dig som är intresserad. Medtag egen penna.