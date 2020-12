Hört på stan: Dimmigt

Publicerad fredag, 04 december 2020, 13:30 av Björn Smitterberg

Dimmigt är det i dubbel bemärkelse. Glasögonens imma har fört redaktörn in i ett töcken.

Redaktören vill inte bli smittade – och heller inte riskera att smitta andra, inte ens om det rör sig om en helt vanlig trivial förkylning.

Därför har en enkel mask anskaffats för att använda vid besök i butiker som måste ske.

Detta visade sig inte vara helt enkelt.

Först och främst: Det blå ska va utåt – inte inåt. Håll avstånd ändå.

Snabbt blev livet dimmigt. Det visade sig nämligen att när man andas så kommer utandningsluften gärna upp ur springorna vid näsan. Att gå inne i en affär och försöka läsa på varornas beskrivning är omöjligt. Glasögonen är fullständigt igengrodda av imma.

En optiker har kommit till min räddning: Se till att andningsskyddet sitter högre så glasögonens underkant kommer nedanför, sätt ”öronsnörena” över glasögonskalmarna och öronen.

Och se – tipsen funkade.

En annan sak som tycks sprida lite glädje är när redaktören tackar andra för att de hjälper till att hålla avstånd. Även ungdomar uppskattar denna enkla tacksägelse.

Om nu redaktören jobbar i dimma, så finns det dom som arbetar i den tuffa motvind som coronan blåser på med. Jag tänker på alla som arbetar med kultur och idrott. Idrotten är en kulturyttring precis som annat. Det finns ledare, kulturproducenter vid kommun, Vänermuseet och Folkets Hus som verkligen ser till att det finns lite av varorna i alla fall. Guldmärke till Vänermuseets spännande utomhusutställning om serietecknare, och varför inte ta en tipspromenad vid Folkets Hus på lördagsförmiddagen.

Det är ett trögt arbete – men utan kulturen har vi inte något av det klister som för oss samman till att kalla oss Lidköpingsbor, västgötar (gotlänningar?) eller svenskar. Får man citera Churchill, när han under andra världskriget blev tillfrågad av höga militärer om att ta en del av kulturbudgeten till försvaret: Om vi inte har någon kultur – vad har vi då att kriga för?

Så om inte alla goda krafter hjälps åt i Lidköping så tappar vi det viktiga gemensamma, det sociala liv som vi tänker på när vi är på jobbet och som ligger utanför familjelivet.

Det är viktigt att kulturens organisatörer inte tappar orken.

Dimmigt värre var det att på distans följa kommunfullmäktige. Bilderna och ljudet hörde inte i hop, dessutom hade politikerna en ”hemlig” kanal, så kallad chatt, vid sidan om sändningen. Det gjorde att man som åhörare verkligen var långt ifrån demokratins högborg. Vad sades vid sidan om? Vad sa de som började prata medan den tidigare talaren ännu var i sändning. Nej om det här fullmäktigemötet var ett tekniksprång så var det ett litet grodhopp.

Dessutom är det vissa som tror att man måste skrika i mikrofonen, och varje gång fråga om man hörs. Det blir irriterande.

Stäng chatten. Koppla bort alla mikrofoner så att varje talare för sig får koppla in sig just när man talar.

Systemet att inte kunna rösta som vanligt förde också med sig flera voteringar med upprop. För ordföranden var ju varje beslut som togs en gissning som bara gick hem när ingen begärde rösträkning. Systemet borde enkelt kunna kompletteras med att deltagarna på sina datorer har tre knappar för omröstning, en knapp för när man begär ordet, en för replik etc.

Det här ”nya” systemet kändes verkligen gammalmodigt.

Norgehistoria:

– Hur ser man att en norrman gått ut på nätet?

– Det är fotspår på dataskärmen

/God helg