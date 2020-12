Fullmäktiges försenade novembermöte – här är allt som ska beslutas

Publicerad onsdag, 02 december 2020, 16:39 av Björn Smitterberg

Sista måndagen i månaden är praxis för kommunfullmäktige att sammanträda. Det finns undantag, exempelvis vid jul. November månads möte ställdes i all hast in på grund av den ökande coronasmittan. I kväll genomförs det mötet i stället, och det blir ett ovanligt möte. Fullmäktiges ledamöter deltar nämligen på distans via sina datorer. Bara ordföranden carina Ohlsson är på plats.

Decembermötet kommer att hållas den 17:e, troligen på samma sätt.

Ovanligt är också att man ber åhörare stanna hemma och lyssna exvis på radio.

Så här ser föredragningslistan ut:

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Godkännande av dagordning

4

Enkel fråga från Henrik Gallus (L) ställd till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om kommunal konkurrens

5

Enkel fråga Rasmus Möller (M) till kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S) om vad man bör känna till om reningsverket

6

Avtal om leverans av dricksvatten Lidköping-Vara kommun

7

Detaljtaxa VA 2021 KS 2020/328

8

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening

9

Begäran om förskottering av investeringsbudget år 2021 till 2020 samhällsbyggnadsnämnden

10

Begäran om tilläggsanslag 2021, räddningsnämnden

11

Uppdaterat avtal om gemensam räddningsnämnd

12

Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg

13

Slutredovisning om- och tillbyggnad Tolsjöhemmets äldreboende

14

Ändrade ägarförhållanden och utredning av verksamheten i Fastbit AB

15

Svar på motion (V) om att öka framkomligheten för kollektivtrafiken

16

Inkommen motion (SD) försäljning av dricksvatten

17

Inkomna motioner

18

Entledigande och fyllnadsval

19

Redovisning av inkomna medborgarförslag

20

Redovisning av besvarade medborgarförslag

21

Anmälningar KF 2 december 2020 KS 2020/21

22

Övrigt