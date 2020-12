Föroreningar vid brandstationer behöver åtgärdas

Publicerad onsdag, 02 december 2020, 08:59 av Redaktionen

Det finns gifter i markerna vid brandstationerna i Lidköping och Järpås som behöver åtgärdas. Mängderna är inte över gränsen för vad som anses hälsofarligt, men ändå tillräckligt för att kunna spridas.

Det handlar om PFAS – ett ämne som finns i släckningsmedel vid skumsläckning. Ofta har övningar skett vid brandstationerna och därigenom har just dessa fått höga halter av ämnet, men även flygplatser undersöks.

I dag meddelar Miljö & Hälsa vid Lidköpings kommun att halterna som uppmätts i ytlig jord inte överskrider det hälsobaserade riktvärdet. Däremot visar analysen att prover, gjorda i jord på djupare nivå samt prover i grundvattnet, har högre värde av PFAS. Här rekommenderas det att vi vidtar åtgärder för att minska risken för spridning.

Undersökningen är gjord av ett specialistföretag på uppdrag.

– Utifrån resultaten från undersökningen behövs en analys göras för att komma fram till tänkbara åtgärder för att förhindra en fortsatt spridning. Syftet är att skydda dricksvattenförekomsten Råda ås och Vänern, som ur ett längre tidsperspektiv riskerar att bli påverkade av föroreningen. Därefter ska man utreda vilka åtgärder som lämpar sig för att rena området kring Räddningstjänstens lokaler från föroreningen, meddelar Miljö- & Hälsa.

I första hand gäller undersökningarna stationen i Lidköping men Järpås-stationen anses ha likartad problematik.

– Den vanligaste källan för människor att få i sig PFAS går genom dricksvatten och livsmedel, antingen direkt via maten eller indirekt via förpackningar. Riskerna för de som bor i närområdet anses låga då samtliga ska vara inkopplade på det kommunala dricksvattennätet. Det kommunala dricksvattnet har provtagits i år med avseende på PFAS och visar på värden under livsmedelverkets riktvärden.

– Om det finns egna färskvattenbrunnar i närområdet som är i bruk så medför det en ökad risk för att utsättas av PFAS.