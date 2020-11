I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Flera ändringar

Publicerad söndag, 22 november 2020, 06:25 av Redaktionen

Lidköpings församling

Söndag 22 november

S:t Nicolai kyrka: Kyrkan kommer att vara öppen mellan 11 och 13,30. Ingång sker genom stora entrén och utgång genom en annan för att få ett flöde genom kyrkan utan trängsel. Maximalt åtta personer kommer att vara inne i kyrkan samtidigt. Under öppethållandet sker textläsning, bön och musik. Kyrkklockorna ringer till tacksägelse för de avlidna klockan 12.



Råda kyrka .

Järpås, Råda, Tun och Örslösa kyrkor hålls öppna helgfri måndag-fredag ca kl. 9-16, för enskild andakt och ljuständning.

Vi pausar våra vuxenverksamheter och Stor & Liten t.o.m. 19 november. För mer detaljerad information klicka

Förändringar i gudstjänstverksamheten kan komma att ske.

Söndag 22 november

Råda församlingshem 10 Gudstjänst med alla åldrar, Anna-Karin Widnersson.

Tuns kyrka 10 Högmässa, Martin Ånestrand.

Friel kyrka 18 Graceandakt. Lekmannaledd.

Järpås kyrka 18 Mässa, Mats Bengtsson.

Kållands-Åsaka kyrka 18 Mässa i Taizéanda Anna-Karin Widnersson.

Sävare församling/pastorat

Lindärva kyrka

Fr o m den 24 november har vi inga fysiska gudstjänster i våra kyrkor.

På första söndag i advent kommer vi ha öppen kyrka kl 10-15 i Sävare k:a, Saleby k:a, Hasslösa k:a, Norra Härene k:a och Majåkerskyrkan. Vissa tider är kyrkan bemannad av kantor, diakon eller präst.

Tisdagar: Saleby kyrka 9,30-11,30 Öppen kyrka.

Tisdagar: Sävare kyrka 13,30 Ett steg i taget.

Torsdagar 9,30: Ett steg i taget med start 9,30 Majåkerskyrkan.

Torsdagar: Sävare kyrka 13,30. Promenad medbibelsamtal.

Sunnersbergs församling

Skalunda

Söndag 22 november

Kyrkans gård Lockörn: 10 Mässa, Burén

Sunnersbergs kyrjka 18: Kvällsgudstjänst, Burén

Från 24 november:

Kyrkorna hålls öppna under gudstjänsttiderna: mellan 10.00-11.00, alltid på Kyrkans gård-Lockörn och 18.00-19.00 i antingen Sunnersbergs eller Otterstads kyrka. Vaktmästaren kommer att tända upp i kyrkan och kyrkklockorna kommer att ringa. Vaktmästaren ser också till att inte fler än åtta personer är i kyrkorummet samtidigt.

I kyrkan kan du tända ljus i ljusbäraren, vara stilla i tystnad och enskild bön. Även en enkel andakt/gudstjänst kan genomföras.

Präst, musiker och vaktmästare finns i kyrkan under denna timme. Behöver du prata med någon finns också den möjligheten.

När åtta personer vistas i kyrkan och fler vill komma in, kan de få vänta en stund. När några lämnar kyrkan kan andra få komma in.

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20

Frälsningsarmen, Torggatan Lidköping!.

