20 november

Säljes

Utegranar

3 – 6 met. Pris: 200 kr Välj din gran i planteringen och såga själv. (Såg finns) Finns i Truve Lidköping

Tel. 070 3773056

Säljes

Hängsmycke

18 K guld, små diamanter, en ametist. Fint skick. Pris 1.400:- (Nypris 1.765) Finns i Lidköping

070 6704952

19 november

Skänkes

Lådor

Tre lådor med teleskopbeslag till 60 cm skåp, gratis om du hämtar dom.

Mobilnr 070 728 9094

18 november

Säljes

Lego

Lego City 7498 ”Polisstation” Några bitar är ersatta med andra. 2000 kr (nypris: 2999:-)

Telefon: 0734346017 Mail: andreas(a)jonssonhem.se

17 november

Säljes

Mobiltelefon

Riktigt fin mobiltelefon Huawei p9 lite mini. Olåst, inga sprickor och bra batterikapacitet. 800 kr

Säljes

Vinterdäck

2 st. nästan nya Michelin, 2 st. 4-5 mm Nokian 195/65/15 på alufälg. Passar bla. SAAB och Opel. Pris 900 kr. Finns i Lidköping.

Tel: 070-6307600

15 november

Säljes

Tavla

Oljemålning på duk; Höstmotiv. Ramad. 700:- Finns i Lidköping

070 391 8492

Skänkes

Matbord

180 x 100 massiv furu Pris: Bortskänkes. Finns att hämta i Källby

14 november

Säljes

Vinterdäck

Dubbfria 195-65-15 på fälg. Michelin Alpin 5 Endast körda ca 200 mil 1200kr

0733 501 895

13 november

Säljes

Lasthållare/Tackräcke

till Volvo V60 (ej senaste) Wingbar (Volvo original). Bra skick med lås med nycklar. Pris 1000 kr.

0703208716

Säljes

Glögg-gryta

Med tio muggar. Tomtemotiv. Finns i Lidköping. 140:-

070 6704952.

12 november

Säljes

Förvaring

Konstskinn. Fint skick, knappt använd. 125:-, hämtas i Lidköping.

11 november

Säljes

Benställning

med hjul och korg till UPO mangel, eller valfritt. 150:-

0731002560

10 november

Säljes

Slagskruvdragare & avdragare

150 kr

070 5696618

9 november

Köpes

Serveringsvagn

Serveringsvagn i trä önskas köpa

Tel 0706067269

Säljes

Ryggspruta

200 kr

070 5696618

Säljes

Bokhylla

Liten fin bokhylla, 120x27x85cm. 200:-

7 november

Säljes

Resesäng

Babysleep svart, inkl. madrass och transportväska. Mycket gott skick. Pris: 200:-

Tel: 0510-24516/ 0706682736

Säljes

Vinterdäck

Fina vinterdäck säljes på plåtfälg. Har suttit på Toyota Avensis 2004. Pris 800kr. 185/65 R15 92T bridgestone noranza

Tel 0737557306

5 november

Säljes

Cirkelsåg

Bosch PKS 54 CE cirkelsåg. Lev. med 2 st sågklingor, Komplett med alla tillbehör i kartong. I nyskick. Pris kr 350:-

Tel. 0730 619 448

2 november

Säljes

Kabel

C:a 60 m jordad kabel. 300 kr.

070 5696618

Säljes

Släpkärra

Ny Servad, besiktad Skattefri. 4500 kr eller högstbjudande. I Götene

Säljes

Däck

4 st dubbfria vinterdäck, varav två som nya – har gått en månad i stadstrafik, två med mer än hälften kvar, sitter på fina Saab original alufälgar, och passar även till Opel. Däckstorlek 195/65 R15. I Lidköping, pris 2500 kr.

Tel 0768 481919

1 november

Säljes

Ved

Cirka 35 cm. Cirka 1 kbm. Pris 350 kr.

29 oktober

Säljes

Skinnsoffa – A

Svart, skön. Cirka 2 meter. 300 kr.

Säljes

Skinnsoffa – B

Skön, svart, cirka 2 meter lång. 300 kr.

Säljes

Skinnfåtölj

Skön. 300 kr.

Säljes

Varmluftpistol

B&D. 100 kr.

Säljes

Akvarell

Rosapioner. Passepartout, glas och ram. 400:- Finns i Lidköping. Konstnär I Gustavzon.

Tel: 070 3918 492

28 oktober

Säljes

Avlastningsbord

Rullbart, felfritt. 1 m högt, 1 m långt och 62 cm brett. Pris 350 kr.

0734-432 099

Säljes

Fönsterlampa

Med vitt tyg i spets. 80 kr. Finns i Lidköping.

070 670 4952

27 oktober

Säljes

Matta

passar under soffbordet, varma röda färger. 480:- Finns i Lidköping.

070 670 49 52

Säljes

Hundbur

Fin hundbur använd endast vid ett par tillfällen. 800kr L:69cm B:50cm H:57cm

0704444604 el jessica@akerstedts.com

26 oktober

Säljes

Soffa

1500:-

tel. 0704546170

Säljes

Tvättställ

med under och överskåp. 200 kr

070 5696618

Säljes

Borrmaskin

AEG, höger/vänster. 150 kr

070-5696618

23 oktober

Säljes

Braskamin

Electrolux Martin Pris 1.000 kr Dokumentation finns

Tel 072 554 5904

Säljes

Kryddburkar

250 kr

0702033186