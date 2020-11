Utreder ny organisation vid kommunen

Publicerad tisdag, 17 november 2020, 09:46 av Björn Smitterberg

Sedan en tid finns Sektor Välförd i Lidköpings kommun. Den sträcker sig över gränsen mellan förvaltningarna social & Arbetsmarknad samt Vård & Omsorg. Nu har en ny utredning inletts om liknande gränsöverskridanden kan ske för skapande av andra sektorer. Dessutom ska den politiska styrningen ses över – kanske slås nämnder också samman. Den politiska majoriteten står bakom ”beställningen” av en utredning.

Begäran om utredning är inte ny, den har förekommit i korridordiskussionerna i Stadshuset några månader. Men nu sätter någon ned foten.

I ett pressmeddelande i dag heter det:

Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Lidköpings organisation utifrån en sektorsindelning. I uppdraget ligger även att genomföra en utredning kring förtroendemannaorganisationen, det vill säga hur politiken ska organisera i nämnder, styrelser med mera.

Med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten har den politiska majoriteten i Lidköping redan tagit initiativ i denna riktning. Exempel är bildandet av sektor Social välfärd och Serviceförvaltingen med tillhörande nämnder. Det aktuella uppdraget har detta som utgångspunkt.

Syftena med översynen är flera. Ett är att tydliggöra kommunstyrelsens uppdrag samt skapa en politisk organisation som stärker kommunenens strategiska planering ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett annat syfte är att tydliggöra för medborgare och företagare var frågor hör hemma i organisationen och hur ansvarsfördelningen ser ut.

Senast den 30 juni 2021 ska uppdraget återrapporteras. Under arbetets gång ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott samt med HR-chef via personalutskottet. Den förändring som sedan beslutas ska genomföras under mandatperioden 2023-2026.