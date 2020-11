Hört på stan: Symaskiner

Publicerad fredag, 13 november 2020, 12:04 av Björn Smitterberg

Redaktören har haft en symaskin på lagning, och vid samtal med reparatören berättade denne att det under pandemin uppstått en stor brist på symaskiner. Reparatören kan sälja maskiner, men med leverans i maj eller juni…

Många, många är det som lämnat in symaskiner på reparation och service. Denna person är mitt i en högkonjunktur.

En annan högkonjunktur fick redaktören tips om vid besök på bilverkstad för att få på vintersulor på bilen i god tid. Redaktören kör odubbat – hur kan du göra det, frågar någon. Ja, är det dåligt väglag får jag stanna hemma. Att gå i halt väglag kan vara mycket farligt för hälsan, det kan redaktören intyga genom att känna på skruvar och plåtar som håller ihop hans kropp.

Hur som helst sade man i bilaffären att det är stor brist på begagnade bilar – och det beror på pandemin. Människor vill inte åka tillsammans med andra.

Andra som fått högkonjunktur på en del ställen är taxiföretagen. I Stockholm, där taxiföretagen under våren och sommaren rasade in i en svår ekonomisk kris, ha taxi fått en speciell uppgift. Beställer man ett näs-test för koll på covid-19-smittan kommer en taxi med testutrustningen, så får man själv göra testet och efter en stund kommer taxin tillbaka och hämtar testet för transport till laboratoriet. En fin service som också hjälper krisartade taxiföretag. Svaret kommer per telefon.

För oss på Lidköpingsnytt märks pandemin på annat sätt. Nu har det varit ovanligt höga antal läsare under flera veckor. Redaktören, som själv arbetar hemma i möjligaste mån, tackar för förtroendet.

Men ändå är det lite trist… mycket trist, för övrigt. Vi vill ju ses.

Den som går i kyrkan skulle i flera fall göra det för att på söndag fira domsöndagen – kyrkoårets sista söndag. Första advent är också en viktig kyrkhelg, då kommer de speciella sångerna och psalmerna fram. I år blir det annorlunda. I Lidköpings församlings kyrkor har man pausat psalmsången p g a corona.

Grannen tände sin utomhusgran förra helgen…

/God helg