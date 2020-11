Lärare: Covid-19 frodas på våra skolor, och lärarna är kanonmat

Publicerad tisdag, 10 november 2020, 22:09 av - Inskickat material

I ett brev till Lidköpingsnytt pekar en lärare på problem med smittskyddet i grundskolorna.

Lidköpingsnytt återger brevet i sin helhet.

Det är en skam hur förvaltningen Barn och Skola misslyckas med att följa rekommendationerna från FHM.

Elever sitter lika tätt som vanligt i grundskolorna, det förekommer inga extra städinsatser, trängseln i matsalarna är katastrofal och under en sopplunch med smörgås kan minst 50 elever plus lärare använda samma smörkniv under 20 minuter.

Elevhälsoteam och modersmålspedagoger åker skytteltrafik mellan olika enheter och sitter i skolornas personalrum samt träffar många lärare i deras klassrum.

Lärarna tvingas till fysiska möten i små utrymmen och arbetsgivaren går rakt emot FHM`s, utbildningsminister Anna Ekströms och Lärarförbundets starka rekommendationer om att även lärare ska arbeta hemifrån vid möjlighet genom att, helt grundlöst, tvinga lärarna att vara på plats under sin planeringstid som är utöver lektionerna.

Att smittan sprids på skolor runt om i kommunen mörkas och lärarnas oro och krav på att arbetsgivaren ska skapa bättre förutsättningar att följa rekommendationerna viftas bort eller ignoreras konsekvent av rektorerna.

Kommunens lärare går på knäna och förlorar all känsla av värde.

Lidköping som skolkommun rankades i år på plats 62 av Sveriges 290 kommuner. En framgångsfaktor är att kommunen har hög andel behöriga lärare. Den rankningen kommer garanterat droppa när våra huvudmän ignorerar allvaret i situationen, surrar fast lärarna vid masten och låter skeppet sjunka.

Uppmärksamma lärarnas situation och hjälp oss ifrågasätta vad det är som gör att förvaltningen Barn och Skola anser sig ha rätt att stå över nationella och regionala råd och rekommendationer i kampen mot Covid-19. Det som händer i skolan är en angelägenhet för hela samhället.

Lärare på en av kommunens största grundskolor