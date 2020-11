Stigande priser på bostäder i Lidköping

Publicerad fredag, 06 november 2020, 08:52 av Redaktionen

Villapriserna ökade rejält i Lidköping under augusti, september och oktober. Enligt Svensk Mäklarstatistik ökade priserna med 4,8 % under de tre månaderna och snittpriset var 22.058 kronor per kvadratmeter eller 2,842 miljoner per objekt. 55 försäljningar ingår i statistiken.

Bostadsrätterna hade också en stark ökning i Lidköping. Här ökade priserna med 4,4 % under augusti, september och oktober. I snitt betalades 13.013 kronor per kvadratmeter. 106 bostäder ingår i statistiken.