Galen julshow att vänta

Publicerad torsdag, 05 november 2020, 17:35 av Redaktionen

Galenskaparen Jan Rippe tar med sig Per Fritzell och kommer till Mariestad i december.

Efter succén med Joe Labero som slutade med två extraföreställningar, är det nu dags för lite hemvävd, men exporterad komik på Waterside Mariestad och Teatern. Galenskaparna Jan Rippe och Per Fritzell intar Waterside Mariestad och Teatern med en nyskriven show med mixad galenskap.

Föreställningarna ges 10 och 12 december.

Waterside Mariestad satsar i dessa pandemitider, på mindre evenemang som är coronasäkrade och tallriksserverade julmiddagar från den 19 november.

För ändamålet har anläggningens restaurang, ”Vatten & Bröd”, anlitat en gästkock med stor gastronomisk erfarenhet; Leif Öhman som är köksmästaren som vunnit SM i husmanskost och placerat sig på medaljplats vid Årets Köttkock, Årets Smörkock och Årets Countryside Sweden Kock.

Vid SM i husmanskost, även kallat Husmanskostens Trofé, besegrades namnkunniga kockar som Leif Mannerström, Tina Nordström och Ulf Wagner. Leif Öhman har bland annat varit kökschef hos Carl Jan Granqvist på Grythyttan samt på Svartå Herrgård, Yxtaholms Slott, Häringe Slott, Sundbyholms Slott och Görwäls Slott m.fl.

Lyrestadsonen Jan Rippe tar med sig Per Fritzell och kommer hem till Mariestad. Per Fritzell anslöt till sånggruppen After Shave 1979. Här träffade han bland annat Per Fritzell och resten är historia.

After Shave slog sedermera ”ihop sina påsar” med humorgruppen Galenskaparna från Trollhättan och ”Galenskaparna och Aftershave” såg dagens ljus 1982.

Jan Rippe längtar till att få komma hem och sprida lite galenskap även i Mariestad;

– Jag har länge sett fram emot att få ta med mig Per Fritzell och komma till Mariestad och sätta upp en show. Det känns därför bra att få göra detta i den vackra teatern och i samarbete med Waterside Mariestad.