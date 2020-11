70 zoner blir tre i Västtrafiks biljettsystem

Publicerad måndag, 02 november 2020, 12:22 av - Inskickat material

Natten mot onsdag ställer alla Västtrafiks system om, biljetter förändras och de flesta gränser suddas ut. Den som har en periodbiljett, i appen To Go eller på kort, kommer gå och lägga sig med en biljett och vakna upp med en annan. Det nya utbudet av biljetter utgår från de nya zonerna som kallas A, B och C.

– Äntligen är vi här! Vi går från ett krångligt system till ett mycket enklare. Det blir färre zoner och färre biljetter. Dessutom kan man resa längre på sin biljett då många zongränser försvinner. Priserna blir också mer enhetliga, det kommer kosta lika mycket oavsett vilken zon du reser i. Så lika som möjligt för alla, säger Lars Backström, vd, Västtrafik

De flesta priser kommer att ligga i nivå med dagens och kommer inte att höjas ytterligare i januari 2021, vid den annars årliga prisjusteringen.

Sedan regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen år 2018 fastslog att Västtrafiks zoner skulle göras om har ett omfattande arbete pågått för att planera och förbereda införandet. Förberedelserna har bland annat bestått av anpassning av tekniska system, utbildning av förare och servicepersonal, information till kunder och anpassning av priserna till den nya zonstrukturen.

Nu är allt på plats och Västtrafik är redo att gå in i en ny fas.

– Det här är början på någonting nytt. När vi så småningom återgår till det normala behöver vi göra det hållbart och den nya zonindelningen är en förutsättning för att vi ska kunna öka det hållbara resandet. Det nya systemet är enkelt att bygga vidare på, vilket ger oss bättre förutsättningar att kunna anpassa oss efter våra resenärers framtida behov, säger Lars Backström.