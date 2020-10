Bandy: Licens för Villa, LAIK under luppen

Publicerad tisdag, 20 oktober 2020, 09:46 av Redaktionen

Licensnämnden har beslutat om elitlicens för säsongen 2020/21

Vid licensnämndens senaste möte togs beslut om att bevilja elitlicens för säsongen 2021/22 för 10 föreningar i Elitserien och att fortsatt granskning skall ske av fyra föreningar i Elitserien, herr.

Följande föreningar har beviljats elitlicens för 2021/22:

AIK Bandyförening,

Edsbyns IF Bandy,

Hammarby IF Bandy,

IK Tellus BK,

Frillesås BK,

IFK Motala Bandyklubb,

IFK Vänersborg,

IK Sirius Bandyklubb,

Vetlanda BK samt

Villa Lidköping BK.

Sandviken AIK:s Bandyklubb, Bollnäs GoIF/BF, Broberg Söderhamn IF samt Västerås SK Bandyklubb har redovisat negativt eget kapital och därav har beslut om fortsatt granskning tagits.

För de allsvenska föreningarna har elitlicens beviljats för

Falu BS,

Gripen Trollhättan BK,

IF Boltic,

IFK Rättvik,

Jönköping Bandy IF,

Kalix Bandy,

Katrineholm Värmbol BS,

Västanfors IF,

Åby Tjureda IF samt

Örebro SK.

De föreningar som det tagits beslut om fortsatt granskning för är Tillberga Bandy Västerås, Ljusdals BK, Lidköpings AIK, Nässjö IF, UNIK samt IFK Kungälv.