Veckans biopremiärer

Publicerad fredag, 16 oktober 2020, 00:19 av - Inskickat material

Filmveckan på Folkets Hus – läs och boka biljetter.

Misbehaviour

Året är 1970, och den ambitiösa medelklasstjejen Sally har motvilligt tvingats inse att attityden hos männen i hennes omgivning sätter käppar i hjulet för karriären. När hon träffar rebelliska Jo förenas två skarpsinniga kvinnor med olika bakgrund och temperament i kampen för att exponera skönhetstävlingars föråldrade kvinnosyn. Tillsammans med sina medsystrar tänker de genomföra en högljudd protest mitt under Miss World-uttagningen, som direktsänds världen över med Bob Hope som programledare.

Från 7 år

Språk: Engelska, svensk text

Genre: Drama, historia

Regissör: Philippa Lowthorpe

Trailer

Familjen Bigfoot

En tid har gått sedan familjens hisnande äventyr i ”Bigfoot Junior”. Pappa Bigfoot har blivit världsberömd och vill använda sitt kändisskap till att förändra världen. När en viktig miljöorganisation ber om hans hjälp för att skydda ett naturreservat från att förstöras av ett stort oljebolags framfart, tackar han ja. Men så försvinner han spårlöst, och familjen, med sonen Adam i spetsen, gör allt för att hitta honom och rädda reservatet. Givetvis följer björnen Wilbur och tvättbjörnen Trapper med på räddningsaktionen.

Från 7 år

Språk: Svenska, svensk text

Genre: Familj, animerat

Regissör: Jeremy Degruson, Ben Stassen

Trailer

Program dag för dag 16-22 oktober

Fredag

11.00 Våga drömma

11.30 On the Rocks

14.00 Atomen – i mänsklighetens tjänst? fri entré

14.15 Inland

16.00 Trolls 2: Världsturnén

16.30 Familjen Bigfoot

18.15 Misbehaviour

18.45 After We Collided

20.45 Honest Thief

Lördag

14.00 Rymdresan

15.00 Trolls: Världsturnén OBS! På Röda Kvarn

16.00 Familjen Bigfoot

18.00 Våga drömma

19.00 På scen: Lise & Gertrud

20.30 Honest Thief

Söndag

13.30 Rymdresan

14.00 Trolls 2: Världsturnén

15.15 Familjen Bigfoot

16.30 Trolls 2: Världsturnén

17.15 David Copperfields äventyr och iakttagelser

Måndag

18.00 Honest Thief

Onsdag

11.00 Inland

11.30 Atomen – i mänsklighetens tjänst? fri entré

13.15 Våga drömma

13.45 Honest Thief

16.00 Familjen Bigfoot

16.00 Trolls 2: Världsturnén

18.30 Misbehaviour

19.00 Föreläsning: Naturligtvis fri entré

Torsdag

17.15 On the Rocks

18.00 Konst på bio: En natt på Louvren: Leonardo da Vinci

19.30 Wendy

Biljetter