Nedslag i Lidköpings historia – Gunnar Nylund på sta’n, del 7

Klockan i Råda håller ordning på klasserna

Publicerad fredag, 16 oktober 2020, 07:54 av Redaktionen

På Råda skolas fasad sitter en klocka formgiven av Gunnar Nylund:

Om denna skriver arkivforskaren Alf Johansson i dagens kåserande artikel om Lidköpingskonstnären Gunnar Nylund.

Bakom siffran 5 döljer sig en utsmyckning, som Gunnar Nylund formgav till Råda skola – en väggklocka. I Nya Lidköpings-Tidningen (NLT) kan man den 8 juni 1951 läsa om väggklockan.

Kantor Ennert uttalar sig:

– Råda skola skall få en förnämlig fasadklocka i keramik och skulle ha prytts därmed redan i god tid till årets examensdag. Det dröjer emellertid till hösten innan den sexkantiga blå klockramen kommer att bryta av mot skolans röda tegel.

Klockan försenades något genom att Gunnar Nylund en tid var sjuk.

– Att arbetet dock fortskridit långt visar ovanstående foto. Konstnären har emellertid inte velat taga på sitt ansvar en forcering, när det gäller ett konstverk som detta, utan vill ha ännu någon tid på sig för färdigställandet. I höst bör emellertid klockan vara klar och monterad.

Den dekorativa ramen till klockan föreställer en flicka och en pojke omgivna av faunans och florans rika liv i ett sobert stiliserat [? svårt att läsa] utförande. Materialet blir blå sten och urtavlan har givits en mot inramningen svarande utformning.”

Petter Eklund har i boken Gunnar Nylund Konstnär och industriformgivare från 2017 skrivit om Väggklocka. Rådagymnasiet, Lidköping, 1952:

– På den nyuppförda skolbyggnadens fasad sitter en klocka omgiven av en stengodsrelief med skolbarn i strålarna av lärdomens ljuskälla. Djur och blomster kring deras fötter. Pojken är en slags Tintinfigur i tröja, knästrumpor och kortbyxor. Han har en bok under armen. Flickan håller en blomma. Klockans timmar markeras med uppslagna böcker, en rolig finurlighet.

Pojken håller även en fågel i handen. Men att kalla Råda skola för Rådagymnasiet är väl att ta i, herr Eklund?

Tidigare under året kunde man i NLT den 14 februari 1951 under rubriken Rörstrand dukar upp i Folkets hus läsa om en av Gunnar Nylunds serviser – Domus:

– Av vardagsserviserna fäster vi oss främst vid en odekorerad servis i flintporslin av Gunnar Nylund – den fanns även under namnet Domus med dekor i grått och rött. Den är billig utan att se billig ut och kan av unga människor, som bara har råd med en servis, användas lika bra för vardagsbruk som vid festliga tillfällen.

I boken Rörstrand 280 år med fajans, flintgods, porslin & stengods från 2007 av Bengt Nyström och Jan Brunius beskrivs Domus som flintporslin med benfärgad massa, grått band och purpurlinjer tillverkad 1950-1952. Själva modellen användes även odekorerad under namnet Arena och med Gunnar Nylunds dekor Persienne. Domus syns till vänster och Persienne till höger på mitt fotografi från Godegårds Porslinsmuseum.

Gunnar Nylund fanns också med 1951, och Nylunds ”Skakkopp”.

Detta året hade Rörstrand också en utställning i Bonnierhuset vid Madison Avenue i New York. Gunnar Nylund var en av de sex Rörstrandskonstnärerna, som var representerade på utställningen. NLT rapporterade den 9 november 1951 om utställningen och då kan man bland annat läsa:

”Det kan vara av intresse att taga del av pressomnämnande:

New York Herald Tribune skriver bl. a.: En grupp miniatyrer för samlare är några av de alster som “senior artist” Gunnar Nylund målare, skulptör och arkitekt utställer.”

Jo – Gunnar Nylund var nu en ”senior artist”, det var ju 20 år efter ankomsten till Lidköping!