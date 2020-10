Till minne av Göran Carlsson

Publicerad torsdag, 15 oktober 2020, 08:00 av - Inskickat material

Porslinsmålaren Göran Carlsson avled den 1 oktober 2020. Göran föddes 1931. Han arbetade på Rörstrands porslinsmåleri från 1945 till 1992 med undantag för några år på ”Meken”, där han dock inte trivdes. I När världen kom till Lidköping kan man läsa: ”Jag har jobbat ett tag på Meken också men jag ledsnade. Det är en väldig skillnad som natt och dag. På Rörstrand var det något gott över stämningen. Det var mjukare och mer familjärt. Rörstrand var både sofistikerat och dramatiskt.”

Vi lärde känna honom under senare år och vi trivdes väldigt gott i hans och hustrun Kerstins sällskap. När Göran tog fram sina fotografier från tiden som sekreterare i Lidköpings fotoklubb, blev det högtidsstunder. Han har varit både Lidköpingsmästare och Skaraborgsmästare i fotografering. Under senare år planerade han för en sista fotoutställning. Så kom coronapandemin och sedan dog hans kära Kerstin i april. Men han fortsatte ändå in i det sista att förbereda sin fotoutställning. Tyvärr rann tiden ut och nu får vi vänta på en postum utställning senare i höst.

Alf Johansson och Kerstin Magnuson