Privatannonserna – annonsera gratis

däck, tvättställ, servis, mattsvets, landskapsvapen, fax, tavla

Publicerad onsdag, 14 oktober 2020, 08:09 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons. En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

14 oktober

Säljes

Borrsväng



50 kr

070 5696618

Säljes

Slipmaskin

50 kr

070-5696618

13 oktober

Säljes

Dubbdäck

på fälg 185/65 R15 Mönsterdjup 8,8,6,6, Har suttit på Hyundai i30. 1500kr

0708 321335

Säljes

Tvättställ

Tvättställ med kran 56×43 cm 300kr

Tel : 073-8277395

Köpes

Servis

Servis French garden önskas köpa! Allt av intresse!!

Tel 0706067269

8 oktober

Säljes

Mattsvetsverktyg

250 kr

070 5696618

Säljes

Väggsmide

Västergötlands vapen. Fäste finns för upphängning och ev. belysning. 300 kr

0705-696618

6 oktober

Säljes

Telefax

+ 2 färgrullar. 200:-

0705923388

Säljes

Tavla

Tavla av konstnär Marianne Björn 21×31 cm inkl. ram. 350:-

070-9922724

Säljes

Reservhjul

till SAAB 9-3 aldrig använt. 200kr. Finns på Majåker. Har svisch

0703-712435

Säljes

Juicepress

Dubbel juice press, elektrisk! 200kr

Tele: 0730-754455

Säljes

Klöspelare



ny till katt 300 kr Finns i Lidköping

070-6704952

Skänkes

Helkroppssolarium

bortskänkes, mot hämtning. Finns i Lidköping.

070 7428354.5 oktober

Säljes

Sammetskuddar



Turkos 45x45cm Kan levereras i Lidköping. Pris: 100kr

Tel: 070-3580656Säljes

Ljuslyktor med slipad dekor. 2st 30cm och 2st 25cm höga Pris: 150kr

Kan levereras i Lidköping.

Tel: 070-3580656 Säljes

Spegel



Oval.med facetterad kant Kan hängas liggande eller stående. 80x38cm Pris: 100krKan levereras i Lidköping

Tel: 070-3580656Kan levereras i Lidköping

Tel: 070-3580656 Säljes

Alufälgar

Säljes för 200 kr, 4 st aluminiumfälgar 16 tum, passar till Saab och Opel fem bultar. Fälgarna är raka och oskadade, men de är fula och svartmålade, och färgen har lossnat därför det låga priset. Slitna däck på med någon millimeter kvar. I Lidköping, Säljes

Grisho av Kinnekullesten till salu för 200 kr. Längd 80 cm,bredd 38 cm och höjd 16 cm. Säljes

Bagagerumsmatta till Ford focus kombi 100 kr.

Tel 0705-877748 Säljes

Takräcke till en bil med dropplist säljes för 50 kr.

Tel 0705-877748. 4 oktober Säljes

Nitendo Wii fullt fungerande tv-spel , inkluderar 5 spel.

1: Batman: The Brave and the Bold – The Videogame

2.Super Mario Galaxy

3:Lego Batman Videogame

4:Cars 2

5:Mariokart WII

6.CoCoto Magic Circus

Pris 1300kr

0761-636999 3 oktober Säljes

Tvättställ Tvättställ med skåp samt överskåp. 300 kr

070-5696618 Säljes

Lampa 5 kuber som hänger från tak till golv, 200:-.

Tel 070-5975885 Säljes

Duschdraperi

180×180 med stång, 150 kr.

070-569 66 18 2 oktober Säljes

Sulky Brio Sulky i bra skick, 400:- Säljes

Löpband i bra skick, lite använd. Pris 500:- Finns i Lidköping Önskar hyra

Båtgarage

Jag letar efter ett garage för min båt i Lidköping eller i Lidköping-området. Jag behöver ett garage med mått: längd 6,20m., bredd 2,0m., höjd 2,15m. eller större.

0769-354380 Jarecki.mma(a)gmail.com 1 oktober Säljes

Skinnsoffor Skinnsoffor. 3sits, 2sits+matta. Pris 1500 Kr.

ovekarl(a)telia.com 0705-757015 Säljes

LVI-element

380 V. För badrum, med båge för att torka textilier. 300:-

Tel 0707-429578 30 september Säljes

Karaff med glas Eva Solo, 2 vinglas samt dekanteringskaraff. Uppackat och använt en gång. Nypris minst 1000 kr, säljes för 500 kr.

Kontakta katriandreas(a)hotmail.com eller tel 0708-725 676 Säljes

Sparkbil Barbapapa sparkbil i trä, mycket fin. Pris 300 kr.

Kontakta katriandreas(a)hotmail.com eller tel 0708-725 676 Säljes

Tryckerihylla Mycket gammal typsnitts-hylla i ek, en gång använts på WE-PE-tryckeriet i Lidköping. Jättefint skick. 300:- 29 september Säljes

Vinterdäck 4 st dubbfria , varav två som nya – har gått en månad i stadstrafik, två med mer än hälften kvar, sitter på fina Saab original alufälgar, och passar även till Opel. Däckstorlek 195/65 R15. I Lidköping, pris 2500 kr.

Tel 0768 481919 Säljes

TV-bänk med plats för mycket till salu för 200:- finns i Lidköping

tel.nr 070 521 22 65 28 september Säljes

Ved Torr lövved 1 kbm Ca 35 cm längd

Kontakt: gunnarssona470(a)gmail.com 27 september Säljes

Dubbdäck 4 st dubbdäck som nya inköpta till en Megan. Gått endast 2 vintrar i stadstrafiken. Pris 5.500 kr

072-3178582 Önskas hyra

Lägenhet

Söker fräsch och modern 2:a att hyra. Kvinna på 55+. Ensamstående utan barn. Tyst och skötsam. Rök- och djurfri. Bra ekonomi. Svara med information såsom adress, våning, hyra, inflyttning, etc.

Svar till annonseringskonto(a)gmail.com 26 september Säljes

Cellplastskivor för markisolering. 2400 x 1200 x 100. 150 kr/st.

e-post: skoghbirgitta(a)hotmail.com 25 september Säljes

Skridskor Pernilla, storlek 30. Pris: 50:-

Tel 0510 24516 24 september Köpes

Volvo

Jag söker en äldre Volvo. Det finns många modeller att välja på men den jag söker är bakhjulsdriven. Den måste vara i körbart skick och kommer att användas som andrabil. 240, 740, 940 i första hand, även äldre är intressant.

Pm eller ring.0708-360219 popazzo(a)hotmail.com 21 september Säljes

Bänkspis Ny Melissa bänkspis/kokplatta. 300kr.

Lilla plattan är 15 cm i diameter, och på 800 w

Stora plattan är 18 cm i diameter, och på 1200 w

Tele 0730 754455 Säljes

Målning Oljemålning på duk. ”Kattunge i gröngräset”. Inramad. 650:- Finns i Lidköping. Konstnär I Guistavzon.

070 6704952 20 september Säljes

Väggtelefon Knapptelefon med flera funktioner. Blå och vit. 250 kr. Finns i Lidköping.

070 3918492 17 september Säljes

Glas Två glas Mine av Ulrika Hydman-Vallien Pris:175:-

Tel:0510-24516 Säljes

Stolar 4 st vita stapelbara plaststolar endast 50 :- finns i Råda

tel 070 521 22 65 Säljes

Cykel Crescent växelcykel 28″, växlarna kanske bör trimmas i övrigt bra skick finns i Lidköping endast 500:- Skänkes

Stubbe

Bortskänkes: en stor, tjock stubbe, ca 70 cm hög, ​ av en australisk ek som vi har fött upp av ett ekollon sedan 1971. Stubben har legat inomhus i många år och är helt torr. Den kanske skulle passa till någon träkonstnär? Stubben finns i Lidköping. 16 september Säljes

Kökssoffa Gammal fin utdragsbar kökssoffa. Bredd 185 cm. Pris 500:- Skriv ut artikel Tillbaka till framsidan

/*?>*/?>