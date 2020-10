DM silver i fälttävlan för Thea Filipsson – i Uppland

Publicerad lördag, 10 oktober 2020

Thea Filipsson är tjejen från Lidköping som är en av två systrar som satsat på fälttävlan. Hon är den enda i Lidköping som tävlar stor häst på regional nivå. Hästen Sweet Celine (Cilly) som hon rider, har hon själv skolat under terminerna på NIU Ridgymnasium i Kungsbacka. I år har hon flyttat till Axevalla hästcentrum för att kunna satsa på sin tävlingsdel.

Tävlingssäsongen i år har dock minst sagt varit svår då pandemin till att börja med satte stopp för all tävlingsverksamhet. Så småningom kom utomhustävlingarna igång dock med hårda restriktioner. Planen var att kunna genomföra ett antal tävlingar under sommarsäsongen, men tyvärr grusades detta då fd hemmastallet drabbades hårt av inkommande smitta i två omgångar, vilkry ödelade såväl träningar som tävlingsdeltagande under dryga 40 dagar.

Årets första start i H 90 gjordes dagen efter karantänperioden var avslutad 1 augusti på Ljuslingsbacken Skövde, med en tredjeplacering efter ett bra dressyrresultat, felfri hoppning och terräng.

DM silver

Senaste helgen var det dags att testa av formen på Heby Ryttarförenings bana strax utanför Uppsala. Detta innebar också att rida DM då hon tävlar för Jump Club i Enköping.

Tävlingen som hölls över två dagar hade lockat ett stort startfält och totalt 40 ekipage deltog fördelat på öppen klass och DM klass. Fälttävlan innebär att man rider i tre discipliner och startar med dressyr, gör ett banhoppningsprov 30 minuter efter dressyrprovet. Dagen därpå sker så finalen terrängen som är den avgörande faktorn för slutlig seger.

Lördagens dressyrprov på 63.22 % blev en bra på plats 8 av 20 . Hopp provet höjde ekipaget till andra plats och ledning på DM, då endast 4 ekipage gick runt med 0 fel.

Söndagens terrängprov med snålt tilltagen maxtid och dryga 1.5 kilometer i skogsterräng blev utslagsgivande. Thea och Cilly genomförde en felfri runda men tyvärr lite för sakta och fick straffpoäng för överskriden tid. Därmed byttes andraplaceringen till en 7:e plats och guldet blev silver på DM. Med silverplatsen med hem satsar den unga ryttaren vidare på nästa år och siktar på högre klasser och fler mästerskap.

Coronasäkrade tävlingar inom hästsporten

Tävlingarna sker på lite annorlunda sätt än tidigare

Varje Young rider får endast ha med två medhjälpare – vuxna 1 medhjälpare

Man får komma tidigast en timme för start och lämna platsen 1 timme efter avslutad ritt

Ingen publik får förekomma – Parkering med 5 meter lucka

Priser skickas hem till deltagare adress

/Ewa-Britt Filipsson