Fotograf i Skara belönas

Publicerad fredag, 09 oktober 2020, 09:38 av - Inskickat material

Utmärkelsen Årets kulturros utdelas varje år under Kulturveckan. I vanliga fall brukar kulturrosen utdelas i samband med invigningen av kulturnatten, men i år får ceremonin en helt annan inramning på grund av coronapandemin.

Själva utdelningen fick ske under torsdagen och utan publik men ceremonin kommer att visas för allmänheten under Kulturnatten. Ove Litorell får 2020 års kulturros med motiveringen att han har ”delat med sig av sitt stora engagemang och sin entusiasm för fotokonsten”.

– Vi vill uppmärksamma hans stora engagemang för fotokonsten och fotoverksamheten. Han har under många år bedrivit verksamhet, fotograferat och hållit föredrag och givit ut böcker och spridit kunskap om vår hembygd, men även om fjärran länder, sade kultur- och fritidsnämndens ordförande Jan-Erik Augustsson i samband med prisutdelningen.

Ove Litorell riktar ett stort tack till alla engagerade medlemmar i Skara Fotoklubb och passar även på att tacka biblioteket och Västergötlands museum i Skara för ett gott samarbete.

Fotografierna kommer att projiceras på gamla bibliotekets fasad med start på kulturnatten, lördagen den 10 oktober. Skaraborna kommer också att kunna njuta av Litorells bilder senare under Kulturveckan.

