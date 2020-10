VSAB bekräftar varsel av 23

Publicerad tisdag, 06 oktober 2020, 08:55 av Redaktionen

Västsvenska Stålkonstruktioner AB – VSAB – med huvudkontor och verkstad i Lidköping och Vara bekräftar på morgonen uppgifterna om att företaget förhandlar med facket efter att ha varslat 19 kollektivanställda och 4 tjänstemän. Orsaken är nedgången på beställningar – men samtidigt försöker företaget utveckla och lansera nya produkter.

Här är VSAB:s meddelande i sin helhet:

VSAB lägger ett varsel om 19+4 medarbetare.

Personalneddragningen beror främst på en nedgång av orderingången från de största kunderna. VSAB levererar stålprodukter till byggindustrin samt stålentrepenader till flera sektorer såsom offshore, datacenter, pharma- samt process-applikationer.

Vi har under året jobbat hårt med att söka nya order för vår produktion men tyvärr så har vi under omständigheterna inte lyckats säkra tillräcklig volym. A􀇆 ven om bolaget i nuläget arbetar med god beläggning så har orderingången varit låg sedan starten av Covid-19 pandemin under våren 2020.

På grund av ledtiderna i projekten så kommer den lägre orderingången att märkas i beläggningen efter årsskiftet.

Då osäkerheten om framtiden för närvarande är stor så finns risk att försiktighet hos kunderna leder till att det dröjer med beslut om att starta nya projekt, detta framför allt inom olja- och gasindustrin samt även inom hotell och kommersiella fastigheter. Dessutom så har en viktig kund tyvärr avslutat sin verksamhet och kommer därmed inte att generera nya order framgent.

Som resultat av detta riskerar orderingången ligga kvar på en låg nivå under överskådlig framtid.

Sammantaget får detta en stor påverkan på VSAB som nu behöver anpassa verksamheten för att kunna vara lönsamt även med en lägre volym. Samtidigt som neddragningen av personal är en del av aktiviteterna så fortsätter arbetet med att lansera nya produkter, effektivisering av verksamheten samt kostnadsbesparingar. Detta för att VSAB skall stå redo och väl rustat inför en framtida mycket starkare marknadssituation.

För närvarande sker förhandlingar mellan de fackliga representanterna och företagsledningen. Ambitionen är att enas kring en organisation som är formad för att ge VSAB och dess anställda bästa utgångsläge för en stabil utveckling framåt.