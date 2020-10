Åtalas för skattebrott

Publicerad tisdag, 06 oktober 2020, 17:55 av Redaktionen

En man i 33-årsåldern åtalades i dag av åklagare vid ekobrottsmyndigheten för att ha undanhållit nära 900.000 kronor från skattedeklarationer.

Det är under två år som mannen låtit bli att deklarera inkomster. Under 2017 tjänade mannen 422.635 utan att skatta, och under 2018 tjänades 466.800 utan att deklarera.

För 2017 borde mannen – enligt åtalet – ha betalat 122.465 kronor, och under 2018 skulle 131.084 ha betalats.

Detta kräver nu åklagaren in liksom skattetillägg på 40 procent av den skatt mannen borde betalat.

Mannen har erkänt.