På nya jobb vid Lidköpings kommun

Publicerad måndag, 05 oktober 2020, 10:11 av Redaktionen

Här är alla som fått nytt jobb eller nya förordnanden vid Lidköpings kommun i september.

Johansson Linda PTP-psyk Barn & Skola

Blad Karlberg Jennie Skolsköt Barn & Skola

Lindström Karin Skolsköt Barn & Skola

Stjärnklar Linus Lärare Barn & Skola

Stolt Christer Socped Barn & Skola

Carlsson Maria Socped Barn & Skola

Larsson Linda Lä svens Barn & Skola

Fri Magdalena Lär 4-9 Barn & Skola

Lindahl Emilia Lär obeh Barn & Skola

Wirgart Alexandra PedaResu Barn & Skola

Axelsson Ylva PedaResu Barn & Skola

Borenfors Annette PedaResu Barn & Skola

Leckström Inger Speclär Barn & Skola

Gunnarsson Monica PedaResu Barn & Skola

Larsson Eva PedaResu Barn & Skola

Rask Marianne PedaResu Barn & Skola

Tidblom Gerd PedaResu Barn & Skola

Gustafsson Kerstin PedaResu Barn & Skola

Larsson Camilla PedaResu Barn & Skola

Struck Anette PedaResu Barn & Skola

Karlsson Helene PedaResu Barn & Skola

Larsson Anna PedaResu Barn & Skola

Gull Victor PedaResu Barn & Skola

Ögren Agnes PedaResu Barn & Skola

Klarén Lundin Inger PedaResu Barn & Skola

Sandsjö Camilla Admin Barn & Skola

Sundvall Sten PedaResu Barn & Skola

Mattiasson Anna Barnsköt Barn & Skola

Cox Andrew PedaResu Barn & Skola

Andersson Happe Emma Lärare Barn & Skola

Colleti Maria Modmåläo Barn & Skola

Smith Rhiannon Modmåläo Barn & Skola

Lindblad Andersson Annika Fritidsp Barn & Skola

Andersson Eva Lärare Barn & Skola

Klang-Stureson Liselotte Lärare Barn & Skola

Berggren Kajsa Lär obeh Barn & Skola

Ekelund Josefine Barnsköt Barn & Skola

Hansson Simon PedaResu Barn & Skola

Pohl Tobias PedaResu Barn & Skola

Melani Ankica Resrsped Barn & Skola

Rosengren Robin PedaResu Barn & Skola

Kroon Louice PedaResu Barn & Skola

Elofsson Madeleine Resrsped Barn & Skola

Arstedt Martin Lär 1-7 Barn & Skola

Andersson Lena Förskbtr Barn & Skola

Hägg Sofia Försklär Barn & Skola

Stillner Anette Receptio Kultur & Fritid

Sandberg Ola Bebantik Kultur & Fritid

Dahlbom Tove Miljöped Kultur & Fritid

Hendén Anna BitrHRch Kommunstyrelsens vht

Strandrot Frid Ulrika Komdir Kommunstyrelsens vht

Elfström Elisabet HR-chef Kommunstyrelsens vht

Karls Elin Kom jur Kommunstyrelsens vht

Walter Lena Överf/Ju Kommunstyrelsens vht

Algotsson Thomas Styrkled Räddningstjänsten

Lindell Emil Brandman Räddningstjänsten

Smedberg Pontus Brandman Räddningstjänsten

Freil Martin Brandman Räddningstjänsten

Frengen Marcus Bygglhan Samhällsbyggnad

Hellgren Marcus GIS-samo Samhällsbyggnad

Sjögren Maria Enhetchf Service

Johansson Christer Enhetchf Service

Jonsson Lennart Omrchef Service

Chinwong Nittaya Lokalvår Service

Persson Ploy Lokalvår Service

Abrahamsson Therése Lokalvår Service

Kedén Christian Lokalvår Service

Wallgren Caroline Lokalvår Service

Jonsson Fanny Arblestä Service

Rubach Maria Lokalvår Service

Johansson Cassie Lokalvår Service

Lindgren Sandra Lokalvår Service

Saleryd Gunilla Lokalvår Service

Marof Shano Köksansv Service

Olofsson Angelica Köksansv Service

Muhrblom Niclas Lokalstr Service

Lanner Per Enhetchf Social & Arbetsmarknad

Ismailovic Mirheta Beh ass Social & Arbetsmarknad

Ingemarsson Annelie Behpedag Social & Arbetsmarknad

Lann Stefan Beh ass Social & Arbetsmarknad

Carlsson Ida Beh ass Social & Arbetsmarknad

Svensson Niklas Beh ass Social & Arbetsmarknad

Friberg Madeleine Boendstö Social & Arbetsmarknad

Lingvall Michael Karttekn Teknisk Service

Karlsson Tord PedaResu Utbildning

Flinck Joakim Elevass Utbildning

Arvidsson Sani Studhand Utbildning

Fränberg Anette Per ass Vård & Omsorg

Andersson Helen Per ass Vård & Omsorg

Astorri Vanja Per ass Vård & Omsorg

Johansson Anders Per ass Vård & Omsorg

Ranttila Mervi Per ass Vård & Omsorg

Hermansson Rebecca Per ass Vård & Omsorg

Tajima Ferguson Shizuka Per ass Vård & Omsorg

Bernaba Georgina Per ass Vård & Omsorg

Lång Viktoria Per ass Vård & Omsorg

Laang Mari Per ass Vård & Omsorg

Christiansen Per Per ass Vård & Omsorg

Mears Ulla Marie Usk Vård & Omsorg

Axtelius Simone Usk Vård & Omsorg

Birgersson Eva Vårdbitr Vård & Omsorg

Borg Lillwi Usk Vård & Omsorg

Sjöström Sanna Usk Vård & Omsorg

Nilsson Sandra Vårdbitr Vård & Omsorg

Gustafsson Susanna Usk Vård & Omsorg

Karlsson Helene Usk Vård & Omsorg

Hjelm Manninen Oscar Usk Vård & Omsorg

Hassoun Mirna Usk Vård & Omsorg

Muhammad Shafiq Stödbitr Vård & Omsorg

Strömstrand Torhild Usk Vård & Omsorg

Wikström Lucas Stödbitr Vård & Omsorg

Kaudern Katarina Stödbitr Vård & Omsorg

Lundell Marina Stödassi Vård & Omsorg

Björk Daniel Stödassi Vård & Omsorg

Tenghult Marcus Stödbitr Vård & Omsorg

Pettersson Sabina Stödassi Vård & Omsorg

Garsten Mina Stödbitr Vård & Omsorg

Jafari Yasin Vårdbitr Vård & Omsorg

Ankarberg Annelie Bemansv Vård & Omsorg

Smedberg Monica Usk Vård & Omsorg

Ahmadi Ahmad Stödassi Vård & Omsorg

Shinwari Mahmood Stödbitr Vård & Omsorg

Ahlin Andreas Vårdbitr Vård & Omsorg

Radic Nela Usk Vård & Omsorg

Blomgren Rungruedee Usk Vård & Omsorg

Vikstrand Sofie Usk Vård & Omsorg

Lidholm Martin Stödbitr Vård & Omsorg

Daniel Helen Usk Vård & Omsorg

Rydenvald Isaksson Louise Bisthndl Vård & Omsorg

Ajnestål Mathilda Usk Vård & Omsorg

Fshatsion Lidia Usk Vård & Omsorg

Hallqvist Olivia Usk Vård & Omsorg

Ahmad Abdalrahman Stödbitr Vård & Omsorg

Larsson Lena EnhchÄO Vård & Omsorg

Larsson Angelica Arbterap Vård & Omsorg

Al Naser Machlin Stödbitr Vård & Omsorg

Lund Alice Stödassi Vård & Omsorg

Dupljak Fikreta Usk Vård & Omsorg

Rahimi Alisina Usk Vård & Omsorg

Mouchard Fanny Usk Vård & Omsorg

Johansson Cecilia Usk Vård & Omsorg

Johansson Elina Usk Vård & Omsorg

Sandqvist Åsa Usk Vård & Omsorg

Yusefi Basir Usk Vård & Omsorg

Andersson Lillemor Usk Vård & Omsorg

Berggren Camilla Ssjk Vård & Omsorg

Bergelind Sandra Distsköt Vård & Omsorg

Torsson Mattias Ssjk Vård & Omsorg

Rydermark Kerstin SjukskRe Vård & Omsorg

Lidholm Lina Persokon Vård & Omsorg

Meng Rezac Li Usk Vård & Omsorg

Nilsson Liselotté Demenusk Vård & Omsorg

Lång Eva-Britt Usk Vård & Omsorg

Odhe Pernilla Vårdbitr Vård & Omsorg

Meijer Jonsson Annette Usk Vård & Omsorg

Andreasson Anneli Usk Vård & Omsorg

Hedman Margareta Usk Vård & Omsorg

Johnsson Holmberg Monica Usk Vård & Omsorg

Gustafsson Helen Usk Vård & Omsorg