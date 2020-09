Blåsig veckohelg väntar enligt prognoser

För dig som planerar något under lördag och söndag säger väderprognoserna att det blir blåsigt, med ibland hårda vindbyar. Lite regn under lördagen och mera regn under söndagen. Omkring 16 grader båda dagarna.