Askeslätt tar fart igen

Publicerad torsdag, 24 september 2020, 12:54 av Björn Smitterberg

Exploateringen av jordbruksmarken på Askeslätt till villaområde har inte varit utan problem. Men nu utlovas att – även om oväntadesaker ”alltid” dyler upp – så ska erfarenheterna ha blivit till nytta.

Lidköpings kommun skriver:

Under månadsskiftet september/oktober börjar arbetet med att gräva ner en ny ledning för att leda bort dagvatten från kommande etapper på Askeslätt. Det är förutsättningen för att det ska gå att etablera, bygga och bo i området. Ledningen, som är dimensionerad för att hantera breddvatten från de stora översvämningsytor inom området, sträcker sig ifrån Norra Askeslätt, under ringleden och nya stadens skog till Toftabäcken.

-I Nya stadens skog har vi har jobbat med styrd borrning i mesta möjliga utsträckning. Det finns en stor miljöaspekt att beakta och vi vill inte gärna fälla träd och gräva stora gator i våra skogsområden om det går att undvika, Säger Jan Kristoffersson, VA-ingenjör på Lidköpings kommun.

Det är Eggvena schakt som fått uppdraget med gräv och schakt i det nya området och Riggtech har gjort arbetet med 450 meter styrd borrning under Nya Stadens skog. Entreprenör för borrningen under ringleden är inte klar men förväntas utses under kommande vecka.

Samarbete och kommunikation mellan projektets olika intressenter är högt prioriterat och flera nya inslag har dykt upp i projekteringar de senaste året. Digitala verktyg finns på plats, likväl som nya rutiner och arbetssätt för både Teknisk Service och Samhällsbyggnad.

Ett annat projekt i ett bostadsområde handlar om Sjölunda. Här ska en ny rondell – alltså cirkuklationsplats – byggas med start närmaste dagarna i en korsning där Sjölundavägen möter två andra gator.