The Nordic Baroque Band till S:t Nicolai kyrka på lördag

Publicerad måndag, 21 september 2020, 10:12 av - Inskickat material

Det blir barockmusik för hela slanten i S:t Nicolai kyrka på lördag den 26 september. Då gästas Lidköping av ensemblen The Nordic Baroque Band, som består av sex musiker, tre från Sverige och tre från Danmark.

Med anledning av nu rådande omständigheter, med begränsat tillåtet publikantal, blir det två kortare konserter med samma program. Första konserten är kl. 13:00 och andra kl.15:00.

The Nordic Baroque Band (NBB), som grundades 2014, är en ensemble som är specialiserade på den tidiga musiken från 1400-talet till 1800-talet. Dagens konsert innehåller musik från tiden runt år 1700. Bandet är känt för att på ett fritt sätt leka med konsertformen och på så sätt överraska sin publik med både kraft och karisma. När NBB släppte sitt debutalbum 2018 fick den fin kritik och blev även nominerad till en grammis 2019 för årets klassiska skiva. Bandet är i toppform och är nu ute för att ta Sverige med stormsteg. Både kända, men framförallt bortglömda godbitar ur barockrepertoaren, är något som kännetecknar NBBs program.

Lördagens program har fått rubriken ”The Great Nordic War” och syftar på tiden för det stora nordiska kriget som härjade i norra Europa i början av 1700-talet. Detta krig, som till en början i och med slaget vid Narva år 1700 gick Sveriges väg, blev till slut en katastrof för Sverige och blev också slutet på den svenska stormaktstiden. Det blev istället Ryssland som tog över rollen som den dominerande stormakten vid Östersjön. Musiken har i krigshistorien ofta haft en central roll som förmedlare av olika budskap mellan förbanden inom ett lands krigsmakt. Vad betydde detta krig för de europeiska musiker och kompositörer som många gånger mot sin vilja drogs in i kriget? Vilka möjligheter fanns för dem att skriva och utöva sin musik? Detta är något som The Nordic Baroque Band kommer att beröra och utveckla under konserten och de kommer också att bjuda på sällan hörd musik.

The Nordic Baroque Band består av:

Monica Schmidt Andersen, blockflöjter,

Johannes Jacobsson, violin

Sören Storm Larsen, violin,

Jeanette Eriksson, viola och violin

Magnus Malmros, cello

Mogens Fangel Damm, cembalo

Konserten är ett samarrangemang mellan Lidköpings konsertförening och Lidköpings församling.

__________________

Foto: Kristoffer Juel. Bilden är klickbar till större format.