Statliga pengar till kommuner och regioner

Publicerad måndag, 21 september 2020, 17:19 av Redaktionen

I dag lämnades ett budgetförslag för nästa år till riksdagen av regeringen, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna. Det är en hel del som ska frö4rdelas till kommuner och landsting – det kallas lokal fördelning.

I dokumentet redovisas den lokala fördelningen av följande åtgärder:

– Ökningen av det generella statsbidraget på 10 miljarder till kommuner och regioner i budgetpropositionen för 2021, samt de 12,5 miljarder som aviserades tidigare i år.

– Förstärkning av Äldreomsorgslyftet med ytterligare 1,7 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2021, samt de 1,694 miljarder som aviserades tidigare i år.

– Äldreomsorgssatsning på 4 miljarder till kommunerna för en permanent kvalitetshöjning.

– 4 miljarder till regionerna för uppskjuten vård och eventuell fortsatt covid-19-vård.

– 200 miljoner i bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande.

– 70 miljoner till en förlängning av satsningen på att utveckla företagsklimatet i 39 gles- och landsbygdskommun.

– Sänkt skatt för personer över 65 år, per kommun.

– Skattereduktion för förvärvsinkomster, per kommun.

– Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar, per kommun.

– Flera satsningar som förstärker lärosätena.