Nya filmer på Folkets Hus denna vecka

Publicerad fredag, 18 september 2020, 00:18 av Redaktionen

Hundar är ett kärt ämne för skaparna av film för barn. Nu kommer en ny.

Babyteeth

När den svårt sjuka Milla förälskar sig handlöst i den småkriminelle Moses, har hennes föräldrar lätt att hålla sig för skratt. Men i takt med att Millas kärlek växer så återkommer också hennes vilja att leva. Familjen tvingas helt enkelt inse att läget kräver en ny, uppdaterad syn på moral och förväntningar om de vill se sin dotter lycklig.

Från 15 år

Genre: Drama, komedi

Språk: Engelska, svensk text

Regissör: Shannon Murphy

Trailer

Trubbel

Hunden Trubbel är född med ett gyllene ben i munnen. Han får allt som hans hundhjärta önskar. Hans ägare, en rik baronessa, är den snällaste. Men när hon plötsligt dör, körs Trubbel ut av hennes irriterande barn. Men snart visar det sig att utan honom får de inte arvet, så nu måste de hitta honom. Under tiden har den glada fyrbenta vännen hamnat i ett galet äventyr i staden med vilda hundar, sjungande ekorrar och en arg pizzabagare. Så småningom tar den talangfulla sångaren Zoe hand om Trubbel tills baronessans barn spårar upp honom. Kommer Trubbel att välja sitt nya liv eller sitt gamla och rika liv i slottet med de giriga barnen?

Barntillåten

Genre: Familj, animerat

Språk: Svenska (dubbat), svensk text

Regissör: Kevin Johnson

Trailer

Fredag 18 september

16.00 The Painted Bird

16.30 Trubbel

18.30 Babyteeth

19.30 After We Collided

Lördag 19 september

15.45 Rymdresan

16.15 Berts dagbok

17.45 Tenet

18.15 After We Collided

20.30 The New Mutants

Söndag 20 september

15.00 Rymdresan

15.30 Trubbel

17.00 After We Collided

17.30 Sångklubben

Onsdag 23 september

11.00 Sångklubben

11.30 Shirley

17.30 Babyteeth

18.00 After We Collided

20.00 Greenland

20.30 The New Mutants

Torsdag 24 september

16.00 After We Collided

18.30 Tenet

19.00 Simbi

Biljetter – boka här.