Vänern i dag; 18 cm under

Publicerad fredag, 11 september 2020, 10:47 av Björn Smitterberg

Vänerns yta var vid fredagsmorgonens mätningar på 44,49 meter. Det är 18 centimeter under det normala. Ytan har sjunkit i drygt en månad. Ytan är 39 centimeter över sjökortsdjupet.

I Lidköpingshamn ligger i dag tre fartyg som lastar eller lossar.

Under lördagen tillkommer ”Athos” med last från Ryssland.

På måndag väntas ”Sylvia” in med last från Finland, och på torsdag ”Egon W” med last från Finland.