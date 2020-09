Nytt på Folkets Hus biorepertoar

Publicerad fredag, 11 september 2020, 12:16 av Redaktionen

Robert Gustafsson flyger ut i rymdenFolkets Hus har regler föratt förhindra spridning av coronaviruset. Boka gärna biljetter i förväg för att slippa trängsel i foajé, och handla med kort eller swisch.

Biljetter: Klicka här

Rymdresan

Robert Gustafsson gör entré som rymdresenären Albert i ett nytt familjeäventyr. Tolvåriga Mariana och hennes styvbror Marcus hamnar efter ett bråk ombord på en hemmabyggd raket. Bakom raketbygget står Albert, en lätt galen vetenskapsman, och hans hjälpreda Lemming, en talande lämmel. Tillsammans ger den osannolika kvartetten sig ut på en fartfylld resa bakåt i tiden för att förhindra en raketolycka som tog livet av Alberts stora kärlek Lisa. Men för att lyckas måste de först stoppa en gigantisk asteroid som är på väg rakt mot jorden. Resan tar våra udda hjältar till Mars, genom svarta hål och 65 miljoner år bakåt i tiden innan de fyra astronauterna ställs inför ett avgörande val: ska de rädda jorden eller Alberts stora kärlek?

Barntillåten

Språk: Svenska – svensk text

Genre: Familj, äventyr

Regissör: Patrik Forsberg

Trailer

Shirley

Skräckförfattaren Shirley Jackson bor i ett stort hus i en liten amerikansk stad. Hennes make, collegeprofessorn Stanley, bjuder in en av sina protegéer och hans fru att flytta in hos dem. Men vad som skulle ha blivit en intellektuell och kreativ samvaro förvrängs snart till ett socialt spel, misstänkt likt de psykologiska thrillrar som Shirley är berömd för.

Ålder okänd

Språk: Engelskka – svensk text

Genre: Thriller, biografi, drama

Regissör: Josephine Decker

Trailer

Fredag 11 september

10.30 The Painted Bird

11.00 Sångklubben

15.00 Utställningen Konst just nu öppen (till 18)

16.00 Rymdresan

16.30 Greenland

18.00 After We Collided

19.00 Shirley

Lördag 12 september

10.00 Utställningen Konst just nu öppen (till 13)

14.00 På scen: Jompa

16.00 På scen: Jompa

16.30 Berts dagbok

18.00 After We Collided

18.45 Tenet

20.30 The New Mutants

Söndag 13 september

14.00 Utställningen Konst just nu öppen (till 17)

15.00 Rymdresan

15.30 Sångklubben

17.00 After We Collided

18.00 Shirley

Onsdag 16 september

11.00 Sångklubben

11.30 Psykos i Stockholm

18.00 After We Collided

18.30 Tenet

20.30 The New Mutants