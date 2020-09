Klar minskning av antalet smittade i Lidköping

Här är aktuellt läge i västra Skaraborg

Publicerad fredag, 11 september 2020, 17:47 av Nyhetstjänsten Newsworthy

Antalet som smittades av corona har minskat med 59 procent de senaste två veckorna i Lidköping.

Hur är läget i Lidköping just nu?

De senaste två veckorna har 15 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Lidköpings kommun. Det är en klar nedgång jämfört med de två föregående veckorna (−22 fall).

Lidköping får gult ljus-

EU-kommissionen har föreslagit ett gemensamt ”trafikljussystem” för att kategorisera smittrisken i länder och områden, utifrån antalet nya fall och andelen positiva tester de senaste 14 dagarna. Detta använder vi här för att illustrera hur Lidköping ligger till, och kunna jämföra med andra områden.

Sett till befolkningen har Lidköping haft 37 nya fall per 100 000 invånare, under de senaste två veckorna. Om Lidköping var ett land skulle det därmed få gult ljus.

I hela landet skulle just nu två kommuner (Perstorp och Hofors), men inga län klassas som röda, enligt EU:s gränsvärden. 64 av 290 kommuner och åtta av 21 län skulle listas som gula.

Sedan pandemins utbrott har Lidköping drabbats relativt hårt, sett till sin befolkning, med totalt 990 fall per 100 000 invånare.

Sett till befolkningen har Grästorp haft 52 nya fall per 100 000 invånare, under de senaste två veckorna. Om Grästorp var ett land skulle det därmed få gult ljus.

Sett till befolkningen har Götene haft 8 nya fall per 100 000 invånare, under de senaste två veckorna. Om Götene var ett land skulle det därmed få grönt ljus. Sedan pandemins utbrott har Götene haft ett ganska genomsnittligt antal fall, sett till sin befolkning, med totalt 420 fall per 100 000 invånare.

Sett till befolkningen har Skara haft 11 nya fall per 100 000 invånare, under de senaste två veckorna. Om Skara var ett land skulle det därmed få grönt ljus. Sedan pandemins utbrott har Skara drabbats relativt hårt, sett till sin befolkning, med totalt 1 010 fall per 100 000 invånare.

Sett till befolkningen har Vara haft 31 nya fall per 100 000 invånare, under de senaste två veckorna. Om Vara var ett land skulle det därmed få gult ljus. Sedan pandemins utbrott har Vara haft ett ganska genomsnittligt antal fall, sett till sin befolkning, med totalt 740 fall per 100 000 invånare.

I hela Västra Götalands län rapporterades 528 nya fall de senaste två veckorna, vilket är betydligt färre än under de föregående två veckorna (−46 procent).

Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Tranemo kommun, som hade 101 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.