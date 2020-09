Mötesplatsen – Gratis anslagstavla

Publicerad onsdag, 09 september 2020

Här är hela mötesplatsen

Lidköpingsnytts sida för föreningslivet och andra evenemang

ONSDAG 9 SEPTEMBER

Regnbågsarmband

Biblioteket: 14,30 i anslutning till prideveckan skapas armband.

Lidköpings Pride-vecka

Folkets Hus: 15-19 Symbolisk Prideparad

Lidköpings Vintersportklubb

18:00 Rullskidor fokus distans, start från Coop Råda

18.30 Distanslöpning. Sparbanken Lidköping Arena.

17.30 Orientering orange grupp Järpås, samling ÅVC

18.00 Orienteringsträning Grönvit/gul grupp Rådåsgården

Böcker och babbel

Stadsbiblioteket: 18,30 höstens opretentiösa litteratursamtal i vardagen inleds med en diskussion kring HBTQ-litteraturen

Bio på Folkets Hus

11.00 Sångklubben, Barntillåten

11.30 Psykos i Stockholm, 11 år

18.00 After We Collided , 11 år

18.30 Tenet, 15 år

20.30 The New Mutants, 15 år 1 tim 33 min

TORSDAG 10 SEPTEMBER

Lidköpings Vintersportklubb

08.00 samåkning POL-orientering daglediga Floby skola

18.00 Skidträning/skidgång, Rådåsgården

Lidköpings Pride-vecka

Folkets Hus: 15-19 Symbolisk Prideparad

Dataspelsturnering

Lidköpings E-sportcenter: 17-20 Play for Pride. Turneringar i dataspel.

Lidköpings Pride-vecka

Biblioteket: 18,30 HBTQ i den västerländska litteraturhistorien. En föreläsning där Iida Höög i kortare drag presenterar hur samkönade relationer och transsexuella uttryck återfinns i den västerländska litteraturhistorien

Bio på Folkets Hus

18.30 Tenet, 15 år

19.00 After We Collided , 11 år

FREDAG 11 SEPTEMBER

Konst utställning

Folkets hus: 15-18. Konst just nu – fjärde turnén till Lidköping

Lidköpings Pride-vecka

Folkets Hus: 15-19 Symbolisk Prideparad

LÖRDAG 12 SEPTEMBER

Lidköpings Vintersportklubb

09.00 Traillöpning, Rådåsgården

09.15 KM orientering, Holmestad, samling ÅVC Bredared 2-dagars

Konst utställning

Folkets hus: 10-13. Konst just nu – fjärde turnén till Lidköping

IF Fregatten

Hallgatan 1: 12,30 Årsmöte

Lidköpings Pride-vecka

Badhuset 14-18: Queerbad

SÖNDAG 13 SEPTEMBER

Vandrarklubben Lundsbrunn

Flämslätts stiftsgprd: 8,30-11 Vandring

Lidköpings Vintersportklubb

09.00 Rullskidor fokus distans, start från Coop Råda

Bredared 2-dagars

Tipspromenad

Rådavallen: 9,30-11,30. Hela verksamheten utomhus.

Museirally

Museer i Lidköpuing. Särskilt program . 10-15. Coronaanpassat

Vandrarklubben Lundsbrunn

Flämslätt: Kinnemilen. Klockslag ej meddelat

Quilt 2020: Sy-nade sömmar

Vänermuseet: 11-16 Workshop. Kviltförening VänTäcket Begränsat antal platser.

Lidköpings Pride-vecka

Sockerbrukets ungdomsverksamhet: 13-16,30 Söndagshäng tema pride.

Konst utställning

Folkets hus: 14-17. Konst just nu – fjärde turnén till Lidköping

TISDAG 15 SEPTEMBER

Vänermusei Vänner

Folkets Hus: 18 Berättarkväll; löjtnant Ove Larsson, F7. Max 50 personer. Anmäl delt till 770095.

Jälevikens Vägsamfällighetsförening

Tolsjö bygdegård: 19 enskilda vägen 26652 årsmöte. Stadgeenliga frågor. Välkomna, Styrelsen.

SÖNDAG 20 SEPTEMBER

Quilt 2020: Sy-nade sömmar

Vänermuseet: 11-16 Workshop. Kviltförening VänTäcket Begränsat antal platser.

TORSDAG 24 SEPTEMBER

Djurens Vänner

Nicolaigården: 18 Årsmöte

TISDAG 29 SEPTEMBER

Samhällsbyggarfrukost

Lidbeckska huset: 9,30 Förvaltniungen Samhällsbyggnad bjuder in exploatörer, byggare och andra i samhällsbyggnadsbranschen för dialog och information. Föranm senbast 25 sept.

LÖRDAG 3 OKTOBER

Stick- och virkevent

ABF Rörstrand C, entré 2: 13-17. Träff för intresserade av stickning och virkning. Workshops och gemenskap.

ONSDAG 7 OKTOBER

Författarafton

Stadsbiblioteket: 18,30 -Tobias Grimstad presenterar sin nya bok Malen och berättar om sitt skrivande samt läser valda delar ur sin bok.

SÖNDAG 11 OKTOBER

Vandrarklubben Lundsbrunn

Traneberg: Kinnemilen. Klockslag ej meddelat

TISDAG 20 OKTOBER

Vänermusei Vänner

Folkets Hus: 18 Berättarkväll; Dolda rum från medeltidens Kålland med antikvarie Robin Gullbrandsson. Max 50 personer. Anmäl delt till Vänermuseet tel 770095.

TISDAG 3 NOVEMBER

Lidköpings församling

Nicolaigården: 18,320 Kyrkofullmäktige

LÖRDAG 7 NOVEMBER

Fiskeklubben Trollspöt

Spiken/Vänern 06-15: Klubbtävling trollingfiske. Nya medlemmar välkomna. (Reservdag 8 november). Insjölax och öring.

SÖNDAG 15 NOVEMBER

Sunnersbergs Hembygdsförening

15.00 Tolsjö bygdegård: Kaffekalas, sju sorters kakor och kokekaffe. Marieanne Bäckman kåserar om kaffe och kakor.

LÖRDAG 28 NOVEMBER

Fiskeklubben Trollspöt

Spiken/Vänern 06-15: Klubbtävling trollingfiske. Nya medlemmar välkomna. (Reservdag 29 november). Insjölax och öring.