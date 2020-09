Folkets hus och – parker öppnar upp med utställningar igen

Publicerad måndag, 07 september 2020, 17:07 av Redaktionen

Efter snart ett halvårs pandemipaus rullar äntligen scenkonst och utställningar på turné i Västsverige genom Folkets Hus och Parker.

Bilden: Jompa. Foto: Daniel Gyllander.

Artisternas, arrangörernas och inte minst publikens väntan är över när nu ett drygt 30-tal akter i form av barnföreställningar, konserter och utställningar ges i hus och parker inom Västra Folkets Hus- och Parkregionen.

I mitten av mars släcktes större delen av Kultursverige ner. Mötesplatser tömdes och stängt-lappar sattes upp på dörrar till de platser där människor bara några dagar tidigare setts och upplevt tillsammans.

Under sommaren 2020 arrangerade Västra Folkets Hus- och Parkregionen en cykelbioturné genom Västsverige och dittills stängda hus och parker från Tiveden till Västkusten bjöd in publik att se film under samma tak eller bar himmel. Turnén gav mersmak, och trots den pågående

pandemin är såväl publik som arrangörer nu mer än redo att välkomna artister och verk.

Bland turnéerna som landar i Västsverige med start i veckan väntar hiphop och teater för barn, en konsertshow där Eva Dahlgren och Marie Fredriksson hyllas av Lise och Gertrud och en rad utställningar.

Förbudet att samla mer än 50 personer vid offentlig sammankomst gör det omöjligt att få ekonomin att gå ihop, men kulturverksamheten genomförs ändå. Allt med största möjliga försiktighet för att förhindra smittspridning.

Program för Lidköpings Folkets Hus

Scenkonst

Jompa – en hiphopkonsert för barn

12/9 Lidköping, Folkets Hus (två föreställningar)

20/9 Skara, Fokus Folkets Park

Bzzz – Om bin och människor

14/11 Lidköping, Folkets Hus

Lise och Gertrud

Tack för din musik: Eva Dahlgren och Marie Fredriksson

17 oktober, Lidköping, Lidköping Folkets Hus

Utställningar

Det vilda surret omkring oss

Lidköpings Folkets Hus vecka 46–47

Konst just nu

Lidköpings Folkets Hus vecka 36–37

Reality check

Lidköpings Folkets Hus vecka 50–51