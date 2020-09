Konst just nu i Lidköpings Folkets Hus

Fyra nya konstnärer på turné med Folkets Hus och Parker. Det handlar om flykt.

0,3312m3 är namnet på ett av verken i årets upplaga av utställningen Konst just nu på Lidköpings Folkets Hus.

Vid första anblicken ser verket ut som ett föremål hämtat från skroten, en rostiglåda mitt på golvet. Den rymmer 0,3312m3 . Eller fyra illegala, tätt placerade flyktingar.

2014 upptäcktes just en sådan låda som nu ligger på golvet i Övre foajén i Folkets Hus.

Då var den inmonterad i en bil och hade under 26 timmars resa tagit fyra flyende människor från Bulgarien till Danmark. Var och en hade betalat 3.000 euro för färden.

Mourad Kouri, som rekonstruerat lådan, kommer själv från Syrien och vet vad det vill säga att fly. I år är han en av de fyra nyutexaminerade konstnärer som Folkets Hus och Parker valt att presentera i den fjärde upplagan av utställningskonceptet Konst just nu där ett litet urval av nya konstnärer erbjuds turnera runtom i landet. Varje år har Lidköpings Folkets Hus varit en av destinationerna.

Temat som i år håller utställningen samman är rörelse och förflyttning – och samtliga fyra konstnärer har dubbla nationaliteter.

Utöver Mourad Kouri möter vi Vasilis Sjögren Tzanetopoulos som visar måleri ur serien Sovkupén, Cia Kanthi med fotoserien och ljudverket Blind Spot, I did’nt know their name, but we had the same eyes och Emma Dominguez presenteras genom sitt videoverk Exil.

Utställningen håller öppet

5/9 kl. 10-13, 6/9 kl. 14-17, 11/9 kl. 15-18, 12/9 kl. 10-13 och 13/9 kl. 14-17.

