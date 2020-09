Veckans bionyheter på Folkets Hus

Publicerad fredag, 04 september 2020, 00:15 av Redaktionen

Här de nya filmerna på folkets Hus i Lidköping denna vecka, och programmet.

Filmerna visas under coronaregler och det är upp till besökarna att medverka till att föreställningarna kan ges. Avstånd enskilt eller mellan nära sällskap gäller.

Boka biljett i förväg – klicka. Folkets Hus tar inte emot kontanter.

Coronagränser: Stora salongen har 228 platser men endast 50 platser säljs. I lilla salongen säljs 20 av 61 platser.

The Painted Bird

En film att aldrig glömma. En rå och grundlig beskrivning av ett Östeuropa i krig, filmad i svartvitt på 35 mm. Baserad på den hyllade boken av Jerzy Kosinski. Pojken, vars föräldrar är jagade av nazisterna, har blivit placerad i fosterhem hos en åldrad kvinna. Inom kort dör den gamla kvinnan och pojken är nu ensam, på vandringsfärd genom landsbygden, från byar till lantgårdar. I sin kamp för överlevnad får pojken utstå oerhörd brutalitet från de obildade, vidskepliga bönderna och bli vittne till fruktansvärda våldshandlingar utförda av de hänsynslösa soldaterna, från både de ryska och de tyska trupperna. När kriget till slut är över, har pojken förändrats för alltid.

Från 15 år

Språk: Tjeciska, rysa, tyska, latin – svensk text

Genre: Drama, krig

Trailer

Sångklubben

För en grupp kvinnor på en militärbas i England är oron för makar som befinner sig i Afghanistan vardag.

Bland dem finns respektingivande Kate och levnadsglada Lisa, som tar sig an uppdraget att hitta något som förenar dem. Stickning och bokklubbar havererar omgående, men kanske är körsång värt ett försök? Kate, som vill höra rena stämmor i en klassisk repertoar, drabbar snart samman med Lisa, som förespråkar fullt ös i poplåtar som alla kan texten till. Men gradvis upptäcker de nya sidor hos varandra, och Kate, vars son dödades i strid, får tack vare Lisas rebelliska dotter Frankie oväntad hjälp att bearbeta sorgen som hon bär inom sig. Rösterna i den oregerliga kören klingar allt säkrare, och plötsligt får de ett erbjudande från London om att sjunga i Royal Albert Hall. Nu måste de lägga oenigheterna bakom sig och hitta sin gemensamma ton.

Barntillåten

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Drama, komedi, musikal

Trailer

After We Collided

Tessa Young och Hardin Scott är tillbaka på bioduken, och tar sig nu igenom efterdyningarna av sitt uppbrott. Medan Hardin faller in i dåliga vanor, är Tessa fylld av nytt självförtroende och lyckas få sina drömmars praktikplats på förlaget Vance. På sin nya arbetsplats uppmärksammar hon sin stilige nye kollega Trevor, som är exakt den typ av kille som hon borde vara med. Han är smart, rolig, stilig och ansvarsfull, men Tessa kan inte få Hardin ur huvudet. Han är ju ändå hennes livs kärlek. Trots alla deras missförstånd och svårigheter kan Tessa inte förneka Hardins dragningskraft. Hon önskar att hon kunde hålla sig borta, men det är inte så lätt. Genom alla med- och motgångar kommer Tessa och Hardin att kämpa för att få vara tillsammans – även om universum vill att de ska vara isär.

Från 11 år

Språk: Engelska – svensk text

Genre: Drama, romantik

Trailer

Veckans bioprogram – dag för dag

Fredag 4 september

16.30 The Painted Bird

17.00 Sångklubben

19.30 Tenet

20.00 The New Mutants

Lördag 5 september

11.00 The Painted Bird

17.30 Berts dagbok

18.00 Greenland

19.45 Tenet

20.30 Unhinged

Söndag 6 september

17.00 Psykos i Stockholm

18.00 Tenet

19.15 Sångklubben

Onsdag 9 september

11.00 Sångklubben

11.30 Psykos i Stockholm

18.00 After We Collided

18.30 Tenet

20.30 The New Mutants

Torsdag 10 september

18.30 Tenet

19.00 After We Collided