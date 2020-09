Vänern och väntade fartyg

Publicerad fredag, 04 september 2020, 09:52 av Björn Smitterberg

Vattenståndet i Vänern var på fredagsmorgonen 44.51 meter vilket är 41 centimeter över referensytan men 14 centimeter under det normala för september.

Till Lidköpingshamn väntas

på söndag ”Aspen” med last från Chatham i Stsorbritannien

på tisdag ”Helge” med last från Spanien

på onsdag ”Leckö” med last från Tyskland

på onsdag ”Alice” med last från Ryssland

på fredag ”Panta Rei” med last från Finland

på fredag ”Åland” med last från Tyskland.