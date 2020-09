Hört på stan: Det är vi mot världen. Eller?

Publicerad fredag, 04 september 2020, 12:00 av Björn Smitterberg

Nu har globaliseringen slagit till mot oss på så många påtagliga sätt att vi inte längre kan skylla på andra. Pandemin ärdagsaktuell, miljö- och klimatfrågorna en annan.

Finns det då inget i världen som vi kan få skratta åt längre?

Vi kan dela ut citronpris. Lukashenko, Trump, Bolsonaro och flera andra ledare är självskrivna. Men på närmare håll är det inte så lätt.

Torsdagen var en sammanträdesdag utan like i Lidköpings kommun. Det var inte fler möten än vanligt – men kravet på plats har vuxit. I Stadshuset finns numer bara ett sammanträdesrum som klarar kravet när ledamöterna ska ha avstånd. I Lidbeckska huset finns fullmäktigesalen som normaltstår tom de flesta dagar men som nu har blivit mycket efterfrågad förmöten med ett 20-tal personer närvarande. I Lidbeckska huset har även en tidigare serveringslokal gjorts om till sammanträdesrum.

På torsdagen var det fullt i varje hörn med politiska möten, träffar för yrkesgrupper och andra överläggningar.

Frågan är förstås hur pandemin påverkar oss på sikt. Står exempelvis kommunen inför att behöva bygga ut sammanträdesmöjligheterna? Eller ska man börja hyra in sig i andra större lokaler? Hur längekan kommunfullmäktige begära att ledamöter ska stanna hemma i stället för att börja utnyttja större lokal – det är inte så många år sedan som fullmäktigemöten hölls i Parkettensom nu är under rivningshot – kanske får Parketten en ny chans??? Eller är det Stadt som får chansen att ta emot fullmäktige en gång i månaden?

Det är ju inte stor idé att folket röstar fram ledamöter till kommunfullmäktige som sedan bara får vara med varannan eller var tredje gång.

Även om politikerna tycker det är OK så undrar man ju som medborgare hur länge det här med begränsade antal ledamöter ska pågå?

Begränsningarna lär pågå in till nästa år. Därför behöver något göras nu för att fullt bemannade fullmäktigemöten.

För affärslivet är det annorlunda. Hur ska butikerna i en stad som Lidköping klara sig från den ökade handel som sker på nätet? Allt fler företag är till salu, allt fler lokaler gapar tomma. Hur ska Lidköpingscentrala delar – och även perifera centrum – klara detta? Livsmedel fungerar förstås – men detaljhandel och varuhus?

Och så det här med klimatet. Sanningen börjar gå upp för allt fler. På arbetsplatsen gick en arbetande i ett rum intill till en bilaffär för att byta till sig en laddningsbar bil – hältahälta som man säger i Lidköping om bilar som annars kallas hybrider.

Det gick bra ända till man kom till priset. Det fanns ingen prislista på den nya bilen…

För den oinvigde – hältahälta brukar användas i gatukök i trakten där kunden vill ha hälften av varje av något.

Kulturproducenterna – låt oss kalla arrangörerna så – i Lidköping ställdes på bar backe i vintras med nya publikgränser. Nu tas nya tag. Kulturen i Lidköping håller på att slå tillbaka. rekommendationerna ska klaras – men det blir kultur. Folkets Hus är bara ett exempel, men även biblioteket har snart ett färdigt program för hösten, andra arrangemang ska genomföras anpassade till dagsläget.

Apelsinpris till kulturproducenterna. Lidköping är ingen tråkig stad, men den här sommaren vill vi inte uppleva igen.

Ett ilandsproblem;

– Oj, jag har så ont i magen. Var ute och käkade lite fint igår. Men jag tror ostronen vi åt var dåliga.

– Om dom är dåliga brukar det märkas när man öppnar dom.

– Öppnar???