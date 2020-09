Länsstyrelsens sista covid-rapport: Vi andas hopp

Publicerad onsdag, 02 september 2020, 09:26 av Redaktionen

Länsstyrelsen avslutar nu det öppna rapporterandet om covid-reglernas efterlevnad. Här är det sista som går till regeringen om läget i Västra Götaland.

Det går nästan alltid att vrida och vända på statistik, men nu är det ingen som helst tvekan. Västra Götaland andas hopp igen. Antalet kommuner som rapporterar in vissa brister i efterlevnaden har halverats sedan föregående vecka. Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd.

Åtta kommuner. Fler är det inte som rapporterar in vissa brister i efterlevnaden under vecka 36. Hela 35 kommuner rapporterar in grönt ljus, allt lugnt. Förra veckan var motsvarande siffror 16 och 29.

Ganska hög grad av efterlevnad

Trenden börjar nu bli tydlig i svallvågorna efter en riktigt besvärlig sommar. Det går verkligen åt rätt håll.

-Vi har just nu en ganska hög efterlevnad i länet. Vi noterar också att allt färre människor tar kontakt med sin kommun för att berätta om upplevda brister, säger krisledningschef Magnus Peterson.

Trängsel i Göteborg och Ulricehamn

Allt frid och fröjd, med andra ord? Givetvis inte. Trängseln i kollektivtrafiken är bitvis bekymmersam. Det kan exempelvis Göteborg och Ulricehamn vittna om. Ändå reser betydligt färre gemensamt än vid motsvarande tid förra året. Var tredje passagerare har försvunnit från kollektivtrafiken.

Göteborg rapporterar för tredje veckan på raken om ett besvärligt krogliv. Oron gäller givetvis inte dig som avnjuter en middag och ett glas vin om aftonen. Nej, trängseln bryter ut framåt småtimmarna. Trängselproblematiken har till och med fått ett klockslag: 01.00. Då börjar det bli riktigt bekymmersamt på sina håll i staden.

Några mörka moln alltså, men himlen tycks överlag rejält mycket ljusare över Västra Götaland än för några veckor sedan. Nu gäller det bara att vi gemensamt håller hoppets låga vid liv. Därför. Snälla. Håll i, håll ut, håll avstånd.