Detaljhandeln i Västra Götalands län omsätter 119,8 miljarder kronor

Publicerad onsdag, 02 september 2020, 13:40 av - Inskickat material

Detaljhandeln i Västra Götalands län omsatte 119,8 miljarder kronor under år 2019. Jämfört med år 2018 ökade omsättningen i länet med 3 procent.

Störst omsättning i detaljhandeln i Västra Götalands län år 2019 hade Göteborg med 43,7 miljarder kronor, Strömstad med 9,2 miljarder kronor och Borås med 7,5 miljarder kronor.

Starkast utveckling i detaljhandeln i Västra Götalands län år 2018/2019 hade Kungälv med en tillväxt om 18 procent, vilket motsvarar en ökning med 416,5 miljoner kronor.

Det skriver Handelns Utredningsinstitut (HUI) i en sammanställning.

Flera detaljhandelsprojekt har slutförts i Västra Götalands län under året. I oktober 2019 invigdes Dalslands första köpcentrum, som fick namnet Melleruds Handel. Handelsplatsen är drygt 12 000 kvadratmeter stor och erbjuder butiker, lekland och service. Coop och Dollarstore är några av de butiker som etablerats på platsen. Dessutom stod en utbyggnad av Elins Esplanad i Skövde klar under våren 2020. Boligheter, Telia och Hemmakväll öppnade i samband med detta nya butiker i köpcentrumet. Handelsplatsen Torp i Uddevalla, som har mycket gränshandel, genomgår ett utvecklingsprojekt som färdigställs i etapper under 2020. Under våren öppnade Stora Coop, och i juli stod en etapp med åtta nya butiker klar.

Det pågår även flera detaljhandelsprojekt i länet. Kållered Köpstad i Mölndal utvecklas med ett nytt IKEA-varuhus som öppnar i början av 2021, och därefter planeras ett nytt köpcentrum byggas i anslutning till IKEA-varuhuset. Under hösten 2020 öppnar en av det nya köpcentrumet Trenovas två planerade gallerior i Vänersborg. Även Överby Köpcenter genomgår ett utvecklingsprojekt. Jysk och EM Home öppnade på platsen under hösten 2019.

Detaljhandeln i Sverige

Den fysiska detaljhandeln i Sverige omsatte 692 miljarder kronor under år 2019, vilket innebar en ökning med 2,6 procent jämfört med år 2018. Den totala detaljhandelsförsäljningen i Sverige utgjordes år 2019 till 89 procent av butiksbunden handel och till 11 procent av e-handel.

Handeln i Sverige är en unik databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige produceras årligen av HUI Research och finansieras av Handelsrådet.