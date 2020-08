5000 anhöriga saknas av personer i Sverige

Publicerad söndag, 30 augusti 2020, 10:25 av Redaktionen

Varje år förlorar tusentals människor kontakten med varandra i samband med krig, konflikt och naturkatastrofer. Just nu saknar minst 1 300 människor i Sverige information om vad som hänt nästan 5 000 anhöriga. Att leva i ovisshet om vad som hänt en älskad anhörig kan vara oerhört plågsamt och gör det svårt att gå vidare i livet.

augusti uppmärksammar Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen The International Day of the Disappeared. Detta för att hedra de människor som saknas efter krig och konflikt eller som har försvunnit längs flyktvägarna, samt deras anhöriga. För varje saknad person finns många familjemedlemmar som lever i ovisshet utan att veta om deras anhöriga är döda eller vid liv. Det finns även många praktiska problem som den som saknar en anhörig brottas med både socialt, juridiskt och ekonomiskt. Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens nätverk gör det möjligt att på olika sätt efterforska familjemedlemmar på de flesta ställen i världen.

– Många av de här saknade personerna kommer aldrig att återfinnas och deras anhöriga kommer fortsatt tvingas leva i ovisshet. Vi vet att det är oerhört svårt att gå vidare när man inte vet vad som har hänt en älskad partner, barn, bror eller syster. Det påverkar den psykiska hälsan och möjligheten att etablera sig i ett nytt land, säger Martin Ärnlöv generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Många anhöriga som har saknade familjemedlemmar vänder sig till Röda Korset för att få svar. I samband med flyktingsituationen 2015 och fram till 2018 såg Svenska Röda Korset en drastisk ökning av antalet ärenden. De flesta ärenden var barn och unga vuxna som förlorat kontakten med sina familjemedlemmar i eller på väg till Europa, ofta i samband med resa över Medelhavet. I flera fall arbetar därför Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen tillsammans för att samordna insamling av DNA från familjemedlemmar och med myndigheter i olika länder kring Medelhavet.

Sedan ett par år tillbaka har antalet nya efterforskningsförfrågningar till Svenska Röda Korset sjunkit, inte på grund av att behovet minskat, utan snarare som en följd av att gränskontroller och andra hinder gjort det svårare att komma till Sverige. Varje öppnat ärende kan pågå under lång tid innan svar om saknade anhöriga kan lämnas. Fortfarande arbetar Svenska Röda Korset med ärenden kopplade till konflikten på Balkan och andra världskriget.

– Vi vet att den nationella såväl som europeiska migrationspolitiken påverkar antalet saknade. Begränsningar i rätten till familjeåterförening tvingar exempelvis fler kvinnor och barn att genomföra livsfarliga resor över Medelhavet. Senast för ett par veckor sedan såg vi en ny tragedi där 45 flyktingar och migranter omkom utanför Libyens kust, säger Martin Ärnlöv.

Att ge anhöriga information om vad som hänt betyder oerhört mycket för den psykiska hälsan och etableringen i ett nytt land. Röda Korset understryker därför vikten av att svenska myndigheter, i enlighet med den internationella humanitära rätten, ser till att anhöriga till personer som saknas får rätt stöd, och underlättar för dem att utöva sin rätt att få veta vad som har hänt, samt ser över de regelverk som får konsekvenser – juridiskt, ekonomiskt och socialt – för de drabbade anhöriga.

Per den 31 juli fanns det ca 1-300 pågående efterforskningsärenden hos Svenska Röda Korset. Det betyder att minst 1 300 personer i Sverige saknar en anhörig. Eftersom en person ofta saknar mer än en anhörig letar Röda Korset i dagsläget efter nästan 5000 saknade personer. 60 % av de som saknas är barn.

______________________

Källa: Röda Korset