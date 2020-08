JULA köper Skara Stadt

Publicerad fredag, 28 augusti 2020, 13:38 av Redaktionen

Koncernbolaget ”Jula Hotell & Konferens” tar över och driva Stadshotellet i Skara.

Stadshotellet i Skara drabbades av konkurs i vintras och har under coronaepidemien inte kunna återta en hållbar ekonomisk ställning.

– Nya krafter tar över och förvaltar detta anrika och vackra Hotell vidare in i framtiden. Vi är mycket glada att det är just Jula Hotell & Konferens och Karl-Johan Blank som tar över och förvaltar detta för Skara mycket viktiga arv. Med denna nya ägare finns det nu en mycket trygg framtid. Vi kommer göra allt för att stötta Karl-Johan och hans team för att Skara Stadshotell ska kunna leva vidare under många år framöver. Det är ju även självklart viktigt att Skara kommun, näringslivet och alla privatpersoner även stöttar detta anrika etablissemang framöver. Hotellet behöver er för att det ska bli en bra framtid. Vi kan bara tacka för den tid som varit och med detta lämnar vi, familjen Roser, Skara och dess Stadshotell, säger Bengt Roser i en skriftlig kommentar.