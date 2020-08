Privatannonserna – annonsera gratis

taklampor, överkast, bagageräcke, takstege, klockradio, däck

Publicerad torsdag, 27 augusti 2020, 08:03 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons. En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

27 augusti

Säljes

Taklampor

Takplafond och hänglampa. Pris 500 kr.

e-post: lidkoping_5000@yahoo.se Tel 0705 500850

26 augusti

Säljes

Överkast

Överkast 170 x 250 nästan nytt. Pris 300 kr

epost: lidkoping_5000@yahoo.se eller mobil 0705 500850

Säljes

Bagageräcke

Bagageräcke till Mazda Miata. 250 kr

0730-539285

Säljes

Takstege

Äldre galvaniserad takstege, längd 4,50 m, Bredd 33 cm. 14 steg, med fästpunkter för fastskruvning i taknock. Pris: 200 kronor

tel. 070-7382207

24 augusti

Säljes

Klockradio

Denver pris 100 kr.

0734 432099

22 augusti

Säljes

Vinterdäck

Volvo v-70,årsmodell 09, bra mönster, saknas en del dubb. 2000 kr

E-post: w.lars(a)hotmail.se

21 augusti

Önskas

hyra

Rum önskas: Kvinnlig student på Formakademin önskar omgående hyra övernattninsrum centralt i Lidköping.

0704 781327

Säljes

Lampskärmar



Två stycken, diameter 25/8, höjd 38, ringfäste. Ett år gamla. 300 kr. Lidköping

0709 555688

18 augusti

Säljes

hylla



200 87 38 200.-kr.

mob / sms 0702305026

Säljes

sideboard

82 129 38 200.-kr.

Köpes

Symaskin



Saknar Symaskin ! Om Du har en lätt begagnad så ring mej.

17 augusti

Köpes

Båtkärra



30km/h alt 80km/h. Måste klara av båt som är 6 m och väger 1000 kg.

15 augusti

Säljes

Våffeljärn

800-1000W nästan nytt. 100:-

14 augusti

Säljes

Lampa

i pressglas. Finns i Lidköping. Pris 80;-

Tel: 0706 704952

12 augusti

Säljes

Akvarell

med passpatout, glas ochram. Naturmotiv från Kvarnviken. Konstnär I Gustavzon. Pris 400:-

070 3918492

Säljes

Badrumsskåp

Retro, två glashyllor B:37 H:50 D:12 Pris: 100:–

11 augusti

Säljes

Elstängselaggregat

Pris 500 kr

070-3580656

Säljes

Högtalare

Komplett 5.1 system, MegaWorks THX, inkl alla kablar och manöver

Pris: 200:–

070-5850217

Säljes

Badrumsskåp

Retro, två glashyllor B:65 H:50 D:12 cm Pris: 150:–

070-3639217

10 augusti

Säljes

Tvättställ



i porslin. Dimension 60X45 cm. Pris :100 kr

0739-067530

Säljes

Bromsfälla

med stativ Pris: 800kr

Tel: 070-3580656

9 augusti

Säljes

Hjul

4st Bridgestone Blizzak 205/60R16 med TPMS ventiler Rullat 2 vintrar 5.000 kr b.v.s.a.

Säljes

Resesäng

hopfällbar. Täcke, kudde mm ingår. Pris: 300 kr

Tel: 070-3580656

5 augusti

Köpes

Gammal cykelväska

i brunt läder.

0703639217.

Skänkes

Kantsten

med fas. 500*250*50 mm. 19 st + skarvbitar

4 augusti

Säljes

Tallrikar

Mycket fin tallrikar från upsala Ekeby Karlskrona i dekor Sylvia, mycket fin skick.

Ovanlig och eftertraktad dekor av Barbro Löfgren-Örtendahl på 60 talet.

12 st sopp och mattallrikar

2 småfat

1 stort fat

500:-

3 augusti

Säljes

Liten stereo

JVC micro system Cd/tape. 500.-

Säljes

Penna

Äldre Ballografpenna Nordic i orginalförpackning. Pris 200 kr

0734 432099

31 juli

Säljes

Cykelställ

Cykelställ Thule Xpress 2, för 2 cyklar samt en bakljusramp. Pris cykelställ: 550 kronor, Pris ljusramp 250 kronor, Pris: 700 kronor för båda. Finns i Järpås. Betalning kontant eller via swish.

Säljes

Hund

Underbar större blandras, valp/unghund på 10 månader söker ett nytt hem.

0731-821443

Säljes

Minicykel

Minicykel 7 vx. hopfällbar i gott skick.. Finns i Lidköping. Pris 400 kr / st.

Säljes

Aktersnurra

9 knop. Tank medföljer. Välskött, väl aktad.

tel 0730-654093.

Säljes

Ankare, förtöjningsvirke

Ankare med cirka 35 m kätting i bomull 14mm. Handflätad ögla.

Fjädrande byggförtöjning med kätting i bomull.

Tel 0730-654093

29 juli

Säljes

Servis

Fin matservis från Tjeckoslovakien i 43 delar. 500 kr,

28 juli

Säljes

Hörnskåp.

Hämtas i Lidköping Pris 400 kr