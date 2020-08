Din gamla tröja kan bli framtidens skor

Lidköpingsman bakom hållbar utveckling

Publicerad torsdag, 27 augusti 2020, 14:37 av - Inskickat material

Banbrytande forskning möjliggör en mer hållbar skoindustri.

Skor med hållbarhetsprofil finns förvisso redan på marknaden, men bara i mindre utsträckning eller i vissa nischer. Det är något som designern och egenföretagaren Chris Margetts från The Sole Theory vill ändra på.

Under 2019 lanserade Chris och The Sole Theory det helt veganska skomärket Humans Are Vain. Intresset från marknaden har varit stort, särskilt tack vare de väl genomtänkta materialvalen som värnar både människor och djur. Bland annat används återvunnen plast insamlad från havet och ananasblad i produktionen.

– För oss går hållbarhet och veganism hand i hand. Därför är det viktigt att skorna är helt fria från animaliska produkter, säger Chris.

Chris har med sina 20 år som skodesigner i London lång erfarenhet från just skoindustrin och dess ständiga jakt på låga tillverkningskostnader – som successivt optimerats på bekostnad av de goda arbetsvillkoren för fabriksarbetaren och den lokala miljön.

– Det kändes mer och mer fel och jag ville inte längre vara en del av det utan bestämde mig för att sluta, säger Chris.

I samma veva beslutade sig Chris och hans hustru med rötter i Lidköping att lämna England och flytta till Sverige. Utöver uppstarten av märket Humans Are Vain, kände Chris att han ville ta ytterligare ett steg i sitt entreprenörskap och utforska än mer innovativa och miljömässigt hållbara metoder för framtidens skotillverkning.

Återvinningsbart 3D-material

Det var Innovatum Start Up som satte Chris i kontakt med Wargön Innovation – och kärlek uppstod direkt. I skrivande stund har ett utvecklingsprojekt formats, vars mål är att förändra produktionsprocessen för skor i grunden. Ambitionen är att nyttja banbrytande forskningsresultat inom nanocellulosa på Stockholms Universitet (SU) för att producera ett 3D-printbart material, som är fullt återvinningsbart. Bland annat ska textila restströmmar testas att användas som råvara.

– Det vi vill är att kombinera material och teknik och göra något som är helt nytt. En miljövänlig sko som fortfarande är snygg och attraktiv att använda men framförallt fungerar som en sko ska göra fast den är 3D-printad, säger Chris. Det ger spännande möjligheter att exempelvis printa skor on-demand och därmed slippa att ha så stora lager. Jag tror att det är så framtidens skomarknad kommer se ut, avslutar han.

Miljövänliga skor prototypas genom Wargön Innovation

I nuläget söker The Sole Theory tillsammans med projektparterna Wargön Innovation, SU, Nilsongruppen och ZYYX Labs medel för att komma igång med 3D-prototyptillverkning. Test- och pilotproduktionen kommer att nyttja verksamheten som idag pågår i Wargön Innovations lokaler, där de sekundära textilflödena från sorteringsverksamheten i anläggningen säkrar den textila materialtillgången till bearbetning och produktion.

– Samarbetet med The Sole Theory är superkul, säger Joel Arnoldsson, affärsutvecklare Wargön Innovation. Chris och gänget har redan maxat förutsättningarna för hållbarhet i nuvarande paradigm och tar nu sikte på nästa. Det är också ett fint exempel på Wargöns roll som en extern forskning- och utvecklingsenhet till ett regionalt företag med sikte på produktion i Sverige och Vargön. Vi välkomnar fler entreprenörer som Chris.