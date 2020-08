225 i Lidköping dog under första halvåret

Publicerad fredag, 21 augusti 2020, 07:14 av Björn Smitterberg

Sett till statistik har det avlidit något fler personer under första halvåret i år och den tid när när coronapandemin krävt som värst bl a i Lidköping.

Med hjälp av Anna Sofia Johansson som arbetar med utveckling vid kommunstyrelsen i Lidköping har nedanstående jämförelsematerial kommit fram.

Den visar att antalet döda inte är extremt stort om man slår ut dödsfallstalet på ett helår. Statistiker varnar dock för att göra så – eftersom man måste räkna med att många av de som avlicit under pandemimånaderna under våren har haft andra sjukdomar som skulle medfört att de avlidit senare under året. De höga dödstalen under pandemin kan alltså innebära färre avlidna i höst.

2010 423

2011 387

2012 388

2013 399

2014 392

2015 392

2016 429

2017 427

2018 391

2019 414

2020 225 (fram till 1 juli.) Under andra kvartalet avled 121 personer.

Lidköping följer procentuellt sett samma utveckling som övriga Västra Götaland.