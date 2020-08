WWF uppmanar – ät mat från svenska åkrar

Publicerad torsdag, 20 augusti 2020, 06:56 av - Inskickat material

WWF, Världsnaturfonden, har givit ut matsedlar för att värna svensk mat och grödor framför importerade varor och livsmedel som förädlats utomlands. Dessa presenteras i en artikel från WWF.

Nu är det sensommar och maten skördas för fullt på de svenska fälten. Därför har Världsnaturfonden WWF tagit fram tre veckomenyer, där ingredienserna odlats och producerats lokalt. Recepten har tagits fram för att gynna artrikedomen och klimatet.

Syftet är att inspirera konsumenter att äta lokalodlad mat och visa på den stora potential svenska odlare har att odla lokala grödor, vilket också kan leda till en bättre självförsörjning i Sverige.

– Om vi vill ha god beredskap och en matproduktion här i Sverige så är det viktigt att vi efterfrågar närproducerat och är beredda att betala för det. Nu vill vi visa att det går mycket bra att äta inom planetens gränser när man köper mat som odlats och tagits fram i Sverige. Många av de växtbaserade livsmedlen vi idag äter är både producerade och förädlade utomlands och så behöver det inte vara, säger Anna Richert, senior matexpert Världsnaturfonden WWF.

Som exempel nämner hon att matkorn är ett bra alternativ till ris, gröna ärtor istället för avokado i guacamolen och alla härliga svenska sommarbär som kan ersätta exotiska varianter. WWF har nu tagit fram tre veckomenyer med frukostar, luncher och middagar, med hjälp av LRF. Det är tre regionala menyer, där ingredienserna i möjligaste mån är baserade på de lokala grödor som finns i det området. Tanken är att lyfta fram vilka goda val man kan göra och samtidigt gynna den biologiska mångfalden, klara WWFs One Planet Plates klimatbudget och även gynna och inspirera lokala odlare och bönder.

Ett av recepten:

I veckomenyerna utgår WWF från One Planet Plate, som är en måltidsguide för en levande planet, med kriterier för biologisk mångfald och låg klimatpåverkan. Resultatet blir ett odlingssystem där vi är mindre beroende av importerade varor och kan bättre tillgodose de konsumenter som äter mer vegetabilier och ändå vill bidra till levande landskap i Sverige.

One Planet Plate lanserades 2018 och har fått stor spridning bland Sveriges måltidsleverantörer. Förra året serverades 270 000 portioner märkta med One Planet Plate-symbolen, de flesta i offentliga kök. Flera kommuner och större företag har använt konceptets klimatbudget för att sätta långsiktiga mål för sina måltider. I One Planet Plate kommer basen i måltiden från växtriket, då det oftast påverkar klimatet mindre, och flera av råvarorna är ekologiska och certifierade för att gynna den biologiska mångfalden.

–Våra menyer innehåller mycket färgglatt från växtriket, men även ost, ägg och en mindre mängd nöt- och viltkött för de som vill äta det, fortsätter Anna Richert.

En måltid med naturbetesbiff – för de som väljer att äta kött – kan ingå i menyerna. Naturbeteskött får grönt ljus i WWFs konsumentguide Köttguiden och bidrar positivt till den biologiska mångfalden då de håller värdefulla marker öppna och gynnar artrikedomen.

Varför inte testa några av recepten, och upptäcka att det inte är svårt eller krångligt? Via länken nedan hittar du bland annat två recept som båda klarar kriterierna för One Planet Plate, och som passar på grillen eller sensommarens ute picknick med nära och kära.

Recepten är framtagna och klimatberäknade av Jens Vikingsson

Recept till bla Maffig burgare till grillen Bönburgare med picklade lingon, ost, krämig kålslaw Härlig pick-nick mat till ute-träffen med släkten och mycket mer finns här.