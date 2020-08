Privatannonserna – annonsera gratis

båtkärra, våffeljärn, taklampa

Publicerad måndag, 17 augusti 2020, 08:00 av - Inskickat material

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt. En vara per annons. En bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr eller från företags hemsida(upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk(a)lidkopingsnytt.nu – byt (a) mot @.

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

17 augusti

Köpes

Båtkärra

30km/h alt 80km/h. Måste klara av båt som är 6 m och väger 1000 kg.

0702 553829

15 augusti

Säljes

Våffeljärn

800-1000W nästan nytt. 100:-

Tel.0707 441152

14 augusti

Säljes

Lampa

i pressglas. Finns i Lidköping. Pris 80;-

Tel: 0706 704952

12 augusti

Säljes

Akvarell



070 3918492

Säljes

Badrumsskåp Retro, två glashyllor B:37 H:50 D:12 Pris: 100:–

11 augusti

Elstängselaggregat Pris 500 kr

Säljes

Elstängselaggregat Pris 500 kr

070-3580656

Högtalare Komplett 5.1 system, MegaWorks THX, inkl alla kablar och manöver

Pris: 200:–

Säljes

Badrumsskåp Retro, två glashyllor B:65 H:50 D:12 cm Pris: 150:–

10 augusti

Tvättställ

i porslin. Dimension 60X45 cm. Pris :100 kr

0739-067530

Säljes

Bromsfälla med stativ Pris: 800kr

Tel: 070-3580656

9 augusti

Hjul 4st Bridgestone Blizzak 205/60R16 med TPMS ventiler Rullat 2 vintrar 5.000 kr b.v.s.a.

Telefon 0709150947

Säljes

Resesäng hopfällbar. Täcke, kudde mm ingår. Pris: 300 kr

Tel: 070-3580656

5 augusti

Gammal cykelväska

i brunt läder.

0703639217.

Skänkes

Kantsten med fas. 500*250*50 mm. 19 st + skarvbitar 4 augusti Säljes

Tallrikar Mycket fin tallrikar från upsala Ekeby Karlskrona i dekor Sylvia, mycket fin skick.

Ovanlig och eftertraktad dekor av Barbro Löfgren-Örtendahl på 60 talet.

12 st sopp och mattallrikar

2 småfat

1 stort fat

500:-

3 augusti

Säljes

Liten stereo JVC micro system Cd/tape. 500.-

Säljes

Penna Äldre Ballografpenna Nordic i orginalförpackning. Pris 200 kr

0734 432099

31 juli

Cykelställ Cykelställ Thule Xpress 2, för 2 cyklar samt en bakljusramp. Pris cykelställ: 550 kronor, Pris ljusramp 250 kronor, Pris: 700 kronor för båda. Finns i Järpås. Betalning kontant eller via swish.

Mail: thomas.franzen(a)telia.com Telefon: 076-779 19 01

Säljes

Hund Underbar större blandras, valp/unghund på 10 månader söker ett nytt hem.

0731-821443

Säljes

Minicykel Minicykel 7 vx. hopfällbar i gott skick.. Finns i Lidköping. Pris 400 kr / st.

Säljes

Aktersnurra 9 knop. Tank medföljer. Välskött, väl aktad.

tel 0730-654093.

Säljes

Ankare, förtöjningsvirke

Ankare med cirka 35 m kätting i bomull 14mm. Handflätad ögla.

Fjädrande byggförtöjning med kätting i bomull.

Tel 0730-654093

29 juli

Servis Fin matservis från Tjeckoslovakien i 43 delar. 500 kr,

28 juli

Hörnskåp. Hämtas i Lidköping Pris 400 kr

27 juli

Språkkurs



Intensivkurs på cd pris 100:-

Säljes

Bäddmadrass Sultan från Ikea,det finns några små fläckar. Mått: BxLxH 180X200X8 cm. Pris: 100 kr

Skänkes

Tvättställning Tvättställning bortskänkes mot avhämtning, (Klädnypskorgarna med klädnypor ingår ej) Ta med bärhjälp!

Säljes

Gasolflaska

campingflaska, campingkök fyllt med 2,0 kg gas. Lidköping. Pris: 250 kr

25 juli

Grästrimmer Black & Decker GL 716. Inköpt 2012 eller 2013. Fullt fungerande. Trimmertråd nyligen bytt. Pris: 250 kr. Betalning: kontant eller via Swish.

Tel. 0768 – 96 60 15 E-post: joakim(a)stegelmeyer.se

Säljes

Grill Finns på Kålland

24 juli

Kanadensare Trapper 524 cm (stora modellen), med paddlar, två flytvästar, vattentank mm. Pris: 5.000 kr

Säljes

Elmätare Digital elmätare 1-fas på kabel. Mäter energiförbrukning på campingplatser, byggarbetsplatser, mässor. Enkelt flyttbar, Nypris 1.500. Pris 500:-.

0702-280247

23 juli

Duschdraperi i nylon med vinkelstång 90×90 cm. 200 kr

070-5696618

20 juli

Tvättställ 60 cm Gustavsberg Ingår vattenlås, konsoler mm .Allt som är på bilden följer med. Pris: 300:- Lidköping

Säljes

Akvarell Passepartout glas och ram. ”Smygehuk”. 500 kr. Finns i Lidköping-

0706704952

Säljes

Utemöbel Bord med iläggs-skiva 2,5m och 8 stolar. Utan iläggs-skiva 1,75m, bredd 95cm, höjd 76cm. Pris 1.800 kr

0709-150937

Säljes

Gräsklippare

Miljövänlig batteridriven, självgående alla tillbehör. Ny ej uppackad, 1 års garanti. Nypris 6300. Nu 3500:-

Tel: 0510-60431 eller 0762 642327

19 juli

Tvättmaskin Toppmatad Whirlpool tvättmaskin. Tre års motorgaranti kvar. Nypris 4.188. Säljes för 1.500.

Säljes

Ljudanläggning Yamaha receiver/sub, andersson golv och centerhögtalare. 1300:-

Säljes

Högtalare Logitech Z623. 500:- Säljes

